Цікава локація? Тоді читайте важливі подробиці у статті від 24 Каналу з посиланням на Mirror.
Дивіться також Очолив рейтинг експертів: цей мегаполіс став найкращим для соло-мандрівників
Чому Канарські острови є не найкращим варіантом для подорожі у 2026 році?
Канарські острови опинилися у списку "не подорожувати" на 2026 рік через різке збільшення туристичного потоку. Вже в березні, який вважається спокійним сезоном, Лансароте був переповнений: повні рейси, дефіцит доступного житла, підвищені ціни та черги в ресторанах свідчили про перенавантаження напрямку.
Вид з повітря на Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія / фото EuroNews
Канари страждають від наслідків надмірного туризму: збільшилися пробки, подовжився час у дорозі, зросли ціни на оренду житла, а місцеві жителі дедалі частіше не можуть дозволити собі проживання у популярних зонах. Також повідомляється про зростання рівня крадіжок у зимовий сезон. Це викликало хвилю протестів серед мешканців островів.
Експерти радять тим, хто прагне більш спокійного відпочинку без натовпів, розглянути альтернативні напрямки зимового сонця, наприклад, Азорські острови або Кабо-Верде. Канари залишаються привабливими завдяки клімату та природі, однак у 2026 році можуть бути надто перевантаженими.
Дивіться також Холод, пусті пляжі та закриті розваги: які європейські морські напрямки варто оминути у грудні
Як пише EuroNews, якщо ви все таки плануєте відвідати Канарські острови, найкращий спосіб не виглядати частиною проблеми – це дотримуватися місцевих правил: не керувати авто там, де це заборонено, не зривати рослини чи каміння та не сходити з офіційних стежок. Рекомендовано мінімізувати свій слід і поводитися відповідально в природних зонах.
Куди варто поїхати на відпочинок у 2026 році?
Ми вже детально розповідали про найкращі напрямки для подорожей у 2026 році. На першій позиції рейтингу американський курорт Біг-Скай, який за рік збільшив інтерес туристів на 92 відсотків. У розташованому серед мальовничих Скелястих гір у Монтана цей напрямок вважається справжнім лижним раєм із більш ніж 250 трасами.
Третю позицію займає Сардинія в Італії, яка зафіксувала зростання інтересу на 63 відсотків. Досвідчені мандрівники вже давно розглядають цей острів як привабливішу альтернативу Сицилії та популярним материковим курортам на кшталт Амальфійського узбережжя.