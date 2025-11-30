Цікава локація? Тоді читайте важливі подробиці у статті від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Дивіться також Очолив рейтинг експертів: цей мегаполіс став найкращим для соло-мандрівників

Чому Канарські острови є не найкращим варіантом для подорожі у 2026 році?

Канарські острови опинилися у списку "не подорожувати" на 2026 рік через різке збільшення туристичного потоку. Вже в березні, який вважається спокійним сезоном, Лансароте був переповнений: повні рейси, дефіцит доступного житла, підвищені ціни та черги в ресторанах свідчили про перенавантаження напрямку.

Вид з повітря на Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія / фото EuroNews

Канари страждають від наслідків надмірного туризму: збільшилися пробки, подовжився час у дорозі, зросли ціни на оренду житла, а місцеві жителі дедалі частіше не можуть дозволити собі проживання у популярних зонах. Також повідомляється про зростання рівня крадіжок у зимовий сезон. Це викликало хвилю протестів серед мешканців островів.

Експерти радять тим, хто прагне більш спокійного відпочинку без натовпів, розглянути альтернативні напрямки зимового сонця, наприклад, Азорські острови або Кабо-Верде. Канари залишаються привабливими завдяки клімату та природі, однак у 2026 році можуть бути надто перевантаженими.

Дивіться також Холод, пусті пляжі та закриті розваги: які європейські морські напрямки варто оминути у грудні

Як пише EuroNews, якщо ви все таки плануєте відвідати Канарські острови, найкращий спосіб не виглядати частиною проблеми – це дотримуватися місцевих правил: не керувати авто там, де це заборонено, не зривати рослини чи каміння та не сходити з офіційних стежок. Рекомендовано мінімізувати свій слід і поводитися відповідально в природних зонах.

Куди варто поїхати на відпочинок у 2026 році?