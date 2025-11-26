Якщо вам цікава тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Travel Off Path.

Які морські напрямки краще не обирати для подорожі в грудні?

1. Грецькі острови (Міконос, Санторіні)

Проблема: атмосфера "міста-привида". Знакові білі будинки та сині куполи – це все суто літня картинка. Взимку Міконос і Санторіні стають практично неживими: холодно, волого, вітряно, готелі й ресторани закриті, пороми майже не ходять. Це не рай, а сумний офсезон.

Краще обрати: Канарські острови, Іспанія: теплі, сонячні, працюють цілий рік, ідеальні для активного відпочинку.

2. Амальфітанське узбережжя, Італія

Проблема: "закрито на сезон". Амальфі та Позітано взимку красиві, але порожні. Дощі, закриті пляжні клуби, ресторани та магазини, відсутність того літнього dolce vita, за яким сюди їдуть.

Краще обрати: Мадейру, Португалія: зелена, тепла, з неймовірними ландшафтами та м'яким кліматом.

Амальфітанське узбережжя, Італія / фото Ciao Amalfi

3. Ісландія

Проблема: "лотерея погоди". Мандрівники женуться за північним сяйвом, але зустрічають штормові вітри, перекриті дороги, холод і лише 4 – 5 годин світла. Вогні можна й не побачити зовсім.

Що важливо, як пише Express, у зимовий сезон на узбережжі часто піднімаються потужні хвилі, які можуть бути надзвичайно небезпечними для відвідувачів.

Краще обрати: Сицилію або острів Сардинія (Італія): м'який середземноморський клімат, сонце, морські пейзажі та жваві міста, які не "закриваються" на сезон.



Небезпечні хвилі в Ісландії / фото Arctic Adventures

4. Озерний регіон Північної Італії (Комо, Гарда)

Проблема: "Голлівуд проти реальності". Фільми та соцмережі обіцяють блискучу італійську розкіш, а взимку тиша, туман, холод, закриті вілли, сади й пороми.

Краще обрати: Мальту: тепла, сонячна, з гарною інфраструктурою, морськими прогулянками та середньою температурою близько + 18 градусів.

