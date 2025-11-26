Якщо вам цікава тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Travel Off Path.
Які морські напрямки краще не обирати для подорожі в грудні?
1. Грецькі острови (Міконос, Санторіні)
Проблема: атмосфера "міста-привида". Знакові білі будинки та сині куполи – це все суто літня картинка. Взимку Міконос і Санторіні стають практично неживими: холодно, волого, вітряно, готелі й ресторани закриті, пороми майже не ходять. Це не рай, а сумний офсезон.
- Краще обрати: Канарські острови, Іспанія: теплі, сонячні, працюють цілий рік, ідеальні для активного відпочинку.
2. Амальфітанське узбережжя, Італія
Проблема: "закрито на сезон". Амальфі та Позітано взимку красиві, але порожні. Дощі, закриті пляжні клуби, ресторани та магазини, відсутність того літнього dolce vita, за яким сюди їдуть.
- Краще обрати: Мадейру, Португалія: зелена, тепла, з неймовірними ландшафтами та м'яким кліматом.
Амальфітанське узбережжя, Італія / фото Ciao Amalfi
3. Ісландія
Проблема: "лотерея погоди". Мандрівники женуться за північним сяйвом, але зустрічають штормові вітри, перекриті дороги, холод і лише 4 – 5 годин світла. Вогні можна й не побачити зовсім.
Що важливо, як пише Express, у зимовий сезон на узбережжі часто піднімаються потужні хвилі, які можуть бути надзвичайно небезпечними для відвідувачів.
- Краще обрати: Сицилію або острів Сардинія (Італія): м'який середземноморський клімат, сонце, морські пейзажі та жваві міста, які не "закриваються" на сезон.
Небезпечні хвилі в Ісландії / фото Arctic Adventures
4. Озерний регіон Північної Італії (Комо, Гарда)
Проблема: "Голлівуд проти реальності". Фільми та соцмережі обіцяють блискучу італійську розкіш, а взимку тиша, туман, холод, закриті вілли, сади й пороми.
- Краще обрати: Мальту: тепла, сонячна, з гарною інфраструктурою, морськими прогулянками та середньою температурою близько + 18 градусів.
Куди тоді поїхати на море у міжсезоння?
Варто ознайомитись з найкращими морськими напрямками у міжсезоння, що будуть приємними і через свою дешеву ціну. Наприклад, у Туреччині восени та на початку літа ціни на люксові готелі значно менші, а сервіс – на тому ж високому рівні.
Також дізнайтесь про найкращі моря у грудні, що пропонують аж + 30 градусів тепла. Одним із них є Рів'єра-Мая, що славиться своїми великими курортами all-inclusive, туристичною базою з невеликими готелями, а також численними ресторанами високої кухні.