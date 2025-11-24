Мадейра, що розташована на північ від Канарських островів, стає дедалі популярнішою взимку завдяки своєму мікроклімату, який забезпечує м'яку погоду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Дивіться також Це ніби подорож у минуле: що відомо про секретне місце у Європі, про яке не знають туристи
Чим приваблива Мадейра?
Січень – це особливо приємний час для відвідування архіпелагу, коли денна температура сягає близько 19 градусів тепла. У 2025 році цей місяць був також теплим: історичні дані показують, що температура досягала 23 градусів.
Мадейру називають "європейськими Гаваями" через схожий вулканічний рельєф і пишну зелень. Як і Гаваї, португальський острів також має прекрасні пляжі, які варто відвідати. Багато з них мають галькове або чорне піщане покриття через вулканічне походження острова, тому мандрівникам, які планують відпочинок на пляжах, рекомендують взяти із собою шльопанці.
Також на островах є штучні піщані пляжі, такі як Praia da Calheta, популярний район з прозорим блакитним морем і пірсами, що створюють спокійні зони для купання. Альтернативним місце для відпочинку біля моря є відвідування приголомшливого комплексу у Фуншалі – Complexo Balnear do Lido. Він складається з двох басейнів з морською водою, з яких відкривається вид на океан.
Мадейра / Фото Pexels
Мадейра є надзвичайно популярним місцем для піших прогулянок, а зимові місяці – чудовий час для вивчення гірських стежок, коли тут тихіше, а дні м'якіші. Одним із популярних маршрутів є скелі Понта-де-Сан-Лоренсу на східній околиці острова.
Загальна довжина цього маршруту становить понад 7 кілометрів, а проходження по нерівних стежках займає близько 2,5 годин. Саме звідси можна насолодитися панорамним видом на північну і південну частини Мадейри. Окрім того, туристам рекомендують відвідати найвищу вершину Мадейри – Піку-ду-Аріейру (1818 метрів).
Щодо проживання, то столиця Фуншал є популярним вибором, особливо навколо історичної зони Велья, яка має вузькі бруковані вулиці, традиційні португальські будинки та милі крамниці.
Машіуо на південному сході острова також є чудовим місцем для проживання, де є піщаний пляж з видом на гори, популярні пішохідні стежки вздовж узбережжя та вглиб острова.
Що варто знати про Мадейру?
Туристичний портал Lonely Planet зазначає, що на Мадейрі панує субтропічний клімат із середньою температурою повітря протягом року на рівні +21 градусів. Найбільшу кількість опадів зазвичай фіксували у січні, а пік туристичного сезону припадає на серпень. Однак портал пише, що острови є ідеальним напрямком для подорожей майже в будь-який місяць року.
Українська мандрівниця Юлія Нечипоренко побувала на Мадейрі, після чого назвала три причини відвідати архіпелаг. За її словами, це пішохідний туризм на природі, унікальна флора з різними рослинами з усього світу і різноманітні фрукти, які ростуть на острові.
Інша жінка з України, яка живе на Мадейрі, розповіла, до чого слід бути готовим на островах. За її словами, у цьому куточку Португалії складно пересуватися без автомобіля, однак слід бути готовим до складних умов на дорогах.