Мадейра, що розташована на північ від Канарських островів, стає дедалі популярнішою взимку завдяки своєму мікроклімату, який забезпечує м'яку погоду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим приваблива Мадейра?

Січень – це особливо приємний час для відвідування архіпелагу, коли денна температура сягає близько 19 градусів тепла. У 2025 році цей місяць був також теплим: історичні дані показують, що температура досягала 23 градусів.

Мадейру називають "європейськими Гаваями" через схожий вулканічний рельєф і пишну зелень. Як і Гаваї, португальський острів також має прекрасні пляжі, які варто відвідати. Багато з них мають галькове або чорне піщане покриття через вулканічне походження острова, тому мандрівникам, які планують відпочинок на пляжах, рекомендують взяти із собою шльопанці.

Також на островах є штучні піщані пляжі, такі як Praia da Calheta, популярний район з прозорим блакитним морем і пірсами, що створюють спокійні зони для купання. Альтернативним місце для відпочинку біля моря є відвідування приголомшливого комплексу у Фуншалі – Complexo Balnear do Lido. Він складається з двох басейнів з морською водою, з яких відкривається вид на океан.



Мадейра / Фото Pexels

Мадейра є надзвичайно популярним місцем для піших прогулянок, а зимові місяці – чудовий час для вивчення гірських стежок, коли тут тихіше, а дні м'якіші. Одним із популярних маршрутів є скелі Понта-де-Сан-Лоренсу на східній околиці острова.

Загальна довжина цього маршруту становить понад 7 кілометрів, а проходження по нерівних стежках займає близько 2,5 годин. Саме звідси можна насолодитися панорамним видом на північну і південну частини Мадейри. Окрім того, туристам рекомендують відвідати найвищу вершину Мадейри – Піку-ду-Аріейру (1818 метрів).

Щодо проживання, то столиця Фуншал є популярним вибором, особливо навколо історичної зони Велья, яка має вузькі бруковані вулиці, традиційні португальські будинки та милі крамниці.

Машіуо на південному сході острова також є чудовим місцем для проживання, де є піщаний пляж з видом на гори, популярні пішохідні стежки вздовж узбережжя та вглиб острова.

Що варто знати про Мадейру?