На своїй сторінці у TikTok туристка опублікувала відео, в якому розповіла про Мадейру, пише 24 Канал. Дівчина назвала три причини, заради яких варто приїхати на острови.

Які 3 причини відвідати Мадейру?

У першому пункті мандрівниця заявила, що Мадейра – це про пішохідний туризм на природі без значних фізичних навантажень, а також трекінг – походи по важкодоступній місцевості.

Мадейра – це суцільні гори і пагорби, тому навіть звичайна прогулянка в ботанічному саду – це нескінченні спуски й підйоми по східцях,

– зазначила українка.

Вона підкреслила, що Мадейра багата на неймовірні краєвиди, а всі локації для хайкінгу – з мапами та обладнаними доріжками. Втім, дівчина рекомендує мати зручне взуття.



Серед іншого, мандрівниця радить орендувати авто на островах, проте водіям слід бути готовим до вузьких і звивистих доріг під кутом 30 градусів.

"Особисто мені було подекуди навіть страшнувато, але любителям екстриму зайде. Якщо водите невпевнено, рекомендую досліджувати острів з гідами", – сказала Юлія.

Друга причина, заради якої варто їхати на Мадейру, як стверджує мандрівниця, – це природа. За її словами, острів свого часу був проміжним пунктом для португальських мореплавців. Як наслідок, на нього привозили рослини з далеких країв.

Оскільки тут цілий рік тепла погода, то все прекрасно прижилось і зараз можна побачити квіти й дерева з Африки, Азії, Карибів. Багато рослин я взагалі бачила вперше в житті. 20% площі острова займають реліктові вічнозелені лаврові ліси, які є спадщиною ЮНЕСКО,

– поділилася туристка.

Нарешті третій пункт у списку дівчини випливає з попереднього. Мадейру варто відвідати заради фруктів, які ростуть на островах, зокрема аж 5 видів маракуї. Юлія розповіла, що їхала на архіпелаг заради звичайної монстери, що росте в офісах.

Врешті-решт, туристка резюмувала, що на Мадейрі дуже красиві світанки й заходи сонця, цілюще повітря, стильні готелі й ресторани.

"Тож ви точно привезете з острова купу вражень", – підсумувала дівчина.



Коли краще їхати на Мадейру?

Як пише туристичне видання Lonely Planet, Мадейра має субтропічний клімат, де середньорічна температура становить 21 градус тепла.

Найбільше опадів випадає у січні, а вода навколо острова найтепліша у вересні. Як йдеться у статті, якщо ви шукаєте тишу та спокій, вам краще уникнути напливу туристів у серпні.

В іншому випадку Мадейра – чудовий варіант для відпочинку практично в будь-яку пору року.

Що треба знати про відпочинок на Мадейрі?