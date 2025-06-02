Острів розташований за 900 кілометрів від континентальної частини Португалії та за 600 кілометрів від узбережжя Марокко. Він зачаровує неймовірними локаціями та краєвидами, рідкісними тваринами та рослинами, цілющим кліматом, зазначає 24 Канал.

До теми Сонячна Португалія: 9 найкрасивіших пляжів за версією української мандрівниці

Які місця варто відвідати на Мадейрі

Якщо ви плануєте відвідати це райське місце, не зайвим буде перед цим ознайомитися із найкрасивішими локаціями, які обов'язково треба відвідати на Мадейрі.

Мандрівниця viikcherry наголошує: Мадейра – острів, який перевернув її уявлення про красу. При цьому назвала 5 локацій, які вразили найбільше.

Пляж Сейшал

Це місце – як декорація до фільму: чорний вулканічний пісок, зелені гори позаду і високі хвилі. Пляж розташований між морем та пишною зеленню гір. Він створює гармонійне поєднання природи, яке захоплює подих. Мандрівники також наголошують, що водоспад прямо на пляжі – то окрема любов.

Пляж Сейшал / Depositphotos

2. Порту-Моніш

Мандрівниця також радить відвідати цей муніципалітет і містечко – одне з найбільше магічних місць на острові, де розташовані лавові басейни, а хвилі розбиваються об скелі. Неймовірно красивий вигляд також відкривається зверху.

3. Fanal Forest

Це казковий ліс у тумані – і місце, де зупиняється час. Тут дерева мають химерну форму, а туман робить їх ще більш загадковими. При цьому мандрівниця радить: там дуже холодно, тому одягайтесь тепліше.

Ліс Фанал / Depositphotos

4. Рібейра-де-Жанела

Це маленьке село та популярний туристичний пункт на північно-західному узбережжі острова Мадейра славиться своїми чудовими краєвидами на океан і дивовижними природними утвореннями. У цьому місці вас вразять величезні скелі прямо в океані та хвилі, що б'ються об берег.

Рібейра-де-Жанела / Eltour.travel

5. Телеферіко

Це підйомник до найкрасивішого краю землі. Вигляд згори просто неймовірний.

Мандрівниця при цьому наголошує: Мадейра – це місце, де ти дихаєш глибше, де кожен день – це маленька пригода.