Українська мандрівниця Анастасія Горбан у тіктоці показала свою добірку найкрасивіших пляжів Португалії, куди варто їхати на відпочинок. 24 Канал розповідає про особливості кожного з них.

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Praia do Magoito

Цей пляж із золотим піском і бірюзовою водою розташований у гирлі річки Мата, на північний схід від Сінтри. Він вважається одним із найбагатших на йод пляжів Європи.



Вигляд на пляж / Фото Veronique Martins

Praia da Amalia

Пляж розташований у самому серці природного парку Судоеште-Алентежано. Він настільки ізольований від зовнішнього світу, що єдині звуки, які там чутно, це птахи, що пролітають повз, або хвилі, що б'ються об берег.

Praia do Carvalho

Цей пляж називають прихованим скарбом регіону Алгарве. За словами місцевих мешканців, колись він був приватною власністю капітана, від прізвища якого й отримав свою назву – Карвалью.

Praia do Norte

Пляж, який у Португалії називають також Північним, розташований у місті Назаре, регіон Онесте. Він відомий своїми гігантськими білими хвилями, куди з'їжджаються всі серфери. Хвилі Північного пляжу навіть були занесені до Книги рекордів Гіннеса як найбільші, що коли-небудь підіймалися на серфінгу.

Найкрасивіші пляжі Португалії: дивіться відео

Praia de Carcavelos

Перший океанський пляж після гирла річки Тежу, що є найдовшою на Піренейському півострові. Влітку сюди приїжджає багато відпочивальників через зручну локацію, адже пляж розташований недалеко від Лісабона. А зимою сюди люблять навідуватися серфери.

Praia da Adraga

Пляж Адрага, відомий своєю чистою водою та величезними піщаними просторами. У 2003 році читачі та журналісти відомої британської газети Sunday Times визнали його одним із 20 найкращих європейських пляжів, присудивши почесне третє місце.

Praia da Ursa

Ще один природний скарб у районі Сінтра, розташований зовсім поруч із мисом Рока – найзахіднішою точкою Європи. Назва в перекладі з португальської звучить як "Ведмежий пляж". Річ у тім, що одна зі скель формою нагадує ведмедя з дитинчам на колінах.



Вигляд на Ведмежий пляж / Фото Sintra.com

Praia do Molhe

Цей пляж не такий відомий в порівнянні з іншими в регіоні Алгарве, що і є його особливістю. За тихим і безтурботним відпочинком місцеві турагенти радять їхати саме сюди.

Praia de Leca da Palmeira

Міський пляж, що розташований неподалік від міста Порту. Відомий своїми просторими піщаними берегами та сильними атлантичними хвилями, куди також приїжджають серфери. А ще цей пляж часто обирає молодь, адже тут є багато нічних розваг.