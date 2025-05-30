Мова про містечко Позітано, яке розташоване на Амальфійському узбережжі в регіоні Кампанія, пише 24 Канал. Місто розміщене на схилах пагорбів, що спускаються до Тірренського моря, між Сорренто та Амальфі.

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Що варто знати туристам про Позітано

Позітано – це одне з найкрасивіших міст Італії та курортів у світі. Туристи з усіх куточків світу їдуть у Позітано не тільки, щоб побачити розмірений італійський спосіб життя, але й зробити фотографії, які підкорюють світ.

Якщо ви хочете зробити світлини, які буквально підкорюють інтернет, виходьте з автобуса на зупинці Спонда. За хвилину від зупинки є знаменита локація, де створені більшість відомих кадрів.



Знаменита панорама на Позітано / Фото Юстина Пшивойська

Позітано – це маленьке місто, але добратися до нього складно. Із Сорренто до Позітано їдуть автобуси за 3 євро. Також можна добратися на човні, але вартість значно вища – 20 євро.

Якщо їхати автобусом, то доведеться тіснитися з великою кількістю людей, але краєвиди компенсують незручності під час поїздки. На власному авто в Позітано краще не їхати, оскільки це пішохідне місто.

Якщо ви хочете бути в центрі подій та мати під боком усі красиві місця – шукайте готель у Сорренто, з якого легко добиратися у Позітано.



Позітано / Фото Хурш Гупта

Найкращий час, щоб побачити Позітано – це травень, червень, вересень або початок жовтня. У ці місяці приємна погода, менше туристів, ніж у липні – серпні, і ціни можуть бути нижчими.

Позітано – одне з найдорожчих міст Італії, тому бронювати готель варто заздалегідь. Також слід бути готовим, що відпочинок на пляжі в середньому обійдеться у 15 євро, а обід на одну особу – від 20 до 50 євро.

Позітано на карті

Якщо ж ви хочете побачити справжню Італію, але без натовпу туристів та з бюджетними цінами, то варто розглянути місто Верона.