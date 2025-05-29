Колін Ріллі поділився своїми улюбленими місцями для відпочинку у Європі і назвав найкращі таємниці локації на них. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Майорка, Іспанія

Майорка – це острів у Середземному морі, який належить Іспанії. Ріллі радить обов'язково відвідати печеру Кова-дес-Коломс, про яку мало хто з туристів знає. Вона розташована на східному узбережжі Майорки поблизу Кала-Романтика. Це місце – дуже красиве. У печері можна поплавати під величними скелястими утвореннями.

Щоб потрапити у печеру, потрібно трохи пропливти вплав, що робить її дійсно прихованою перлиною.



Природа Майорки / Фото photos_by_ginny, Pexels

Норвезькі фіорди

За словами туриста, Хеллесілт – це найкрасивіший фіорд Норвегії. Тут затишно, спокійно і тихо, а тому ніщо не заважає насолодитися неймовірною природою Норвегії. Ріллі радить обов'язково проплисти поромом на заході сонця.



Панорама у Норвегії / Фото stein egil liland, Pexels

Канарські острови, Іспанія

Для насиченого пляжного відпочинку експерт з туризму радить летіти на Канарські острови, які належать Іспанії. У цьому місці можна поєднати лінивий пляжний відпочинок з дослідженням островів. Ріллі обожнює купатися у басейні Piscinas Naturales de Garachico, що на Тенерифе. Однак перед поїздкою у це місце, варто перевірити час припливів.



На Канарських островах кожен турист знайде відпочинок до душі / Фото Alex P, Pexels

Щоправда, деякі туристи зауважують, що Іспанія – не найкращий варіант для відпочинку влітку 2025 року. Місцеві мешканці не раді туристам і протестують через них.