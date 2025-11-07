Що треба знати туристам про Мадейру?

Щоб Мадейра стала для вас місцем, куди хочеться повернутися, варто знати про неї дещо дуже важливе. Що саме – розповіла власниця туристичної агенції Юлії Нечипоренко, інформує 24 Канал.

Зараз у соціальних мережах є сотні відео з Мадейри, які вражають величною природою і бурхливим океаном. Однак цей острів, який належить Португалії, насправді підійде не всім туристам.

Багато людей думають, що якщо це острів в океані, то треба пакувати купальники на кожен день. Мушу одразу розчарувати – це вулканічний острів і хороших піщаних пляжів є лише 4. Усі вони невеличкі і розкидані по острову. Їхати до них треба автомобілем,

– розповіла Юлія Нечипоренко.

Ось перелік піщаних пляжів на Мадейрі:

Praia de Machico та Praia de Calhetea з жовтим завезеним з Сахари піском;

Praia do Porto Do Seixal – чорний вулканічний пісок;

Prainha do Canical – темний мідний пісок.

На решті пляжів на Мадейрі є галька і часто настільки велика, що зайти у воду або дуже складно, або взагалі неможливо.

На Мадейрі поширені вулканічні басейни з морською водою. Найпопулярніша і найкрасивіша локація – Порту-Моніш. На сайті комплекту Porto Moniz зазначено, що вхід на територію платний і становить 3 євро. Басейни працюють з 9:00 по 17:00 у зимовий період і до 19:00 – в літній.

То чи брати купальник? Так! Просто важливо розуміти, що від Мадейри не варто очікувати типового пляжного відпочинку, адже цей острів має зовсім інший формат. Якщо ви подорожуєте з дітьми, то краще їхати на Тенеріфе або Гран-Канарію. Вони розташовані недалеко від Мадейри, але ситуація з пляжами значно краща.

Зверніть увагу! Найкращий час поїхати на Мадейру – це тоді, коли він у вас є. На острові панує середземноморський клімат, а погода тут не сильно змінюється від сезону до сезону. Через це Мадейру називають "островом весни". Видання Responsible Travel радить їхати весною або літом, коли острів потопає у зелені. У цей період пішохідні прогулянки будуть наймальовничішими.

Куди піти на Мадейрі?

