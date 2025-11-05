У світі є багато вокзалів, які приваблюють туристів не лише перевезеннями, а й своєю архітектурою. Люди приходять на них, щоб на власні очі побачити розкішні творіння. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Time Out.

Читайте також Топ 5 локацій у світі, щоб зустріти Новий рік так, як у кіно

Які вокзали світу вважають найкрасивішими?

1. Sao Bento Station (Порту, Португалія)

Сан-Бенту – це не просто вокзал, а справжній музей. Його стіни покриті 20 тисячами азулежу, які розповідають про історію Португалії. Щоб досхочу порозглядати малюнки на плитці, варто приходити вранці, коли на вокзалі ще нема багато людей.



Sao Bento Station у Португалії / Фото Depositphotos

2. Gare de Lyon (Париж, Франція)

Найвідомішими символами Ліонського вокзалу у Парижі є годинникова вежа висотою 64 метри та розкішний ресторан Le Train Bleu з фресками та позолотою. Славетний ресторан працює ще з 1901 року. За даними Paris Promeneurs, інтер'єр ресторану нагадує розкішний потяг, який колись курсував зі столиці до Лазурового берега Франції.

Сьогодні вокзал є третім за завантаженістю у країні і справжнім "порталом" у сонячну і теплу Франції, адже звідси відправляються потяги на південь.



Ліонський вокзал у Франції / Фото Depositphotos

3. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Мумбай, Індія)

Вокзал Чхатрапаті-Шиваджі Махарадж, раніше відомий як вокзал "Вікторія", побудували ще у 1887 році, а сьогодні він охороняється ЮНЕСКО і нагадує радше якийсь університет, а не вокзал. Ця будівля – справжній вибух кольорів і форм: високі арки, готичні шпилі та індійські орнаменти на фасаді. Британська колоніальна архітектура поєднується з місцевими мотивами, що робить споруду дійсно унікальною.

Щоб краще роздивитися цей дивовижний вокзал, варто піднятися на місток.



Вокзал у Мумбаї / Фото Depositphotos

4. Madrid Atocha (Мадрид, Іспанія)

Всередині найбільшого залізничного вузла в Іспанії прихований справжній скарб – тропічний сад з пальмами, черепахами і ставками. Його площа – 4 гектари. Очікувати на потяг тут – суцільне задоволення. Вокзал збудували у 1851 році, а в 1992-му – здійснили реконструкцію.



Унікальний вокзал в Мадриді / Фото Depositphotos

5. St. Pancras International (Лондон, Велика Британія)

Сент-Панкрас – це вікторіанський шедевр з готичними елементами. Окрім атмосферної червоної цегли та 30-метрової скляної арки, тут обов'язково треба побачити найдовший у Європі бар з шампанськими напоями – Searcy's. На вокзал варто приїхати трохи раніше, аби встигнути випити келих п'янкого напою.



Вокзал реставрували у 2007 році / Фото Patrice P

Зверніть увагу! В Україні є залізничний вокзал, форма його нагадує замок Disney. Він розташований у місті Бахмач Чернігівської області і був збудований у 1953 році. Інтер'єр вокзалу виконаний у неоготичному стилі, а всередині будівля має просторий зал для очікування з мозаїчною підлогою.

6. Grand Central Terminal (Нью-Йорк, США)

Центральний вокзал Нью-Йорка є найбільшим у світі за площею – у нього є аж 44 платформи. Унікальністю цього вокзалу є стеля з зоряною картою та "шепіт" в арках, де слова лунають на відстані. На момент завершення будівництва цей вокзал був найдорожчим у світі – його вартість становила 43 мільйони доларів.



Центральний вокзал Нью-Йорка / Фото Depositphotos

7. Hungerburg Station (Інсбрук, Австрія)

Цей модерний вокзал, а точніше станція фунікулерної залізниці, відрізняється від решти згаданих у статті, адже його побудували зовсім недавно – у 2007 році. Станція вражає футуристичною архітектурою – її форма нагадує льодовик, який доповнює мальовничий альпійський ландшафт.



Сучасний транспортний хаб в Інсбруку / Фото Depositphotos

Ці вокзали доводять, що подорож починається не з поїзда, а з першого погляду на архітектуру. Наступного разу обирайте маршрут з урахуванням станцій, аби зробити мандрівку ще цікавішою.