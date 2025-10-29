Lonely Planet зробив підбірку з місцями на планеті, де Новий рік зустрічають найцікавіше. Спогади про таку новорічну ніч точно залишаться з вами до кінця життя. Про це повідомляє 24 Канал.

Де зустріти Новий рік?

Ріо-де-Жанейро

Новорічна ніч у Ріо-де-Жанейро, що у Бразилії, зовсім не схожа на українську. Тут замість снігу та ялинки – самба, спека та Атлантичний океан. На популярному пляжі Копакабана збираються мільйони місцевих і туристів (обов'язково у білому одязі), аби рівно о півночі усі ловити хвилі океану на тлі найкрасивіших у світі феєрверків.

Зустріти Новий рік у Ріо-де-Жанейро – це мрія багатьох мандрівників. Танці до ранку на березі океану, жива музика та неймовірна атмосфера – це те, що запам'ятається на все життя.

Дивіться відео зі святкування Нового року у Ріо-де-Женейро:

Рим

У Римі феєрверки спалахують у різних районах, та найкраще спостерігати за ними на фоні стародавнього Колізею, де й відбуваються головні новорічні гуляння. Місця на площі варто займати ще о 22 годині. На святкову вечерю експерти радять відправитися в один з закладів стильного району Трастевере.



Новий рік у Римі / Фото Italy Perfect

Нью-Йорк

Таймс-Сквер у Нью-Йорку – це одне з найвідоміших місць святкування Нового року у світі. Люди починають збиратися на площі ще в обід, щоб опівночі точно потрапити в епіцентр святкування. Головна подія – це падіння м'яча з даху One Times Square. О 23:59 він починає опускатися до низу по спеціально розробленому флагштоку. Рівно опівночі усі співають пісню "New York, New York", а далі на містян і туристів чекають виступи відомих виконавців.

Ті, що не хочуть перебувати у новорічному натовпі на площі, відправляються у ресторани на даху, щоб спостерігати за феєрверками і тим, що відбувається внизу.

Visit the USA радить відправитися у новорічний круїз по Гудзону. Зазвичай така розвага супроводжується смачною вечерею, танцями, живою музикою та видом на феєрверки. Однак бронювати круїз треба заздалегідь, бо місця швидко розкуповують.



Новий рік на Таймс-Сквер / Фото Julienne Schaer, NYC & Company

Квебек

У канадському місті Квебек середня температура повітря взимку становить -9 градусів, але це не заважає тисячам людей зустріти одно з найчарівніших та найзатишніших новорічних ночей у своєму житті. Річ у тому, що тут стоять каміни просто неба, а на всіх вуличних терасах є опалення. Завдяки цьому у мальовничому Квебеку можна танцювати до ранку, насолоджуючись музикою та зимовою казкою.

Традиційний напій на святкуванні – caribou. Це коктейль з червоного вина, міцного напою та кленового сиропу. У новорічну ніч і ще день після неї кататися на санчатах чи ковзанці під красивими зорями можна хоч цілу ніч.



Квебек на свята / Фото Notable life

Сідней

Сідней в Австралії – це перше велике місто планети, яке зустрічає Новий рік. Щороку понад мільйон людей збираються біля Сіднейської бухти, щоб побачити грандіозне шоу феєрверків над знаменитим мостом Harbour Bridge і Оперним театром. Напередодні опівночі глядачів розважають концерти, світлові інсталяції та парад човнів, прикрашених вогнями.

Місцеві радять приходити заздалегідь і займати місця просто на траві біля води – з келихом вина та видом, який точно запам'ятається на все життя.