Яке місто у Європі визнали "столицею Різдва"?

Цікаво, що цьогоріч "столицею Різдва" визнали не популярні Відень чи Париж. Тут на різдвяних ярмарках туристів так багато, що втрачається особлива атмосфера затишку і дива. Попри дивовижні декорації, враження псують довгі черги до різдвяних яток та сильний галас, за яким можна не почути спів колядок. Christmas Cities Network за підтримки Європейського парламенту назвало місто, яке удостоїли звання "Європейської різдвяної столиці 2025 року". Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Vilnius.

Отож, "столицею Різдва" у 2025 році неочікувана став Вільнюс – столиця Литви. Це місто не дуже популярне серед туристів на Різдво, адже на свята сюди приїжджає значно менше людей, аніж в інші популярні міста Європи.

Наприклад, як пише Daily Mail, Париж у 2024 році відвідало 22,6 мільйона іноземних туристів, Відень – 19 мільйонів, а Вільнюс – всього 1,2 мільйона. Та саме це й робить столицю Литви камерним та автентичним місцем для святкування Різдва. Різдвяна атмосфера тут відчувається справжньою – домашньою, затишною та трішки магічною.

Як у Вільнюсі святкують Різдво?

Головний ярмарок, де стоїть різдвяна ялинка, облаштовують на Кафедральній площі. Цього року він розпочне свою роботу 29 листопада. Тут на мить можна уявити, що потрапив у казку – ялинка сяє сотнями вогнів, на ярмарку продають вироби ручної роботи, традиційні литовські страви. Обов'язково скуштуйте:

печиво кучюкай з маком, яке литовці їдять на Різдво;

шакотіс – це торт у формі дерева;

пончики з сиром;

копчені ковбаски;

імбирне печиво.



Випічка на ярмарку / Фото Laura James, Pexels

У День святого Миколая, 6 грудня, на вулицях Вільнюса можна побачити благодійний парад Санта Клаусів, ельфів та інших святкових героїв.

Також варто просто прогулятися вулицями Старого міста, яке належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чарівності красивій архітектурі додають різдвяні декорації та ароматні запахи з кав'ярень.

Де розташований різдвяний ярмарок, який переносить у минуле?

У графстві Сомерсет у Великій Британії щороку організовують маленький, але дуже атмосферний різдвяний ярмарок на території середньовічної садиби Lytes Cary. Коли потрапляєш сюди, то здається, ніби ти у середньовіччі: стародавня архітектура, красиві сади та дух історії, який відчувається у повітрі.

Місцеві мешканці створюють особливу атмосферу на території Lytes Cary, тож це місце не хочеться покидати.