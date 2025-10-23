24 Канал розповідає про 3 європейських замки, де атмосфера Геловіна – з його загадковістю та легким холодком по спині – відчувається найсильніше.

Куди поїхати у Європі на Геловін?

Замок Бран, Румунія

Цей замок у Румунії оповитий легендами про славнозвісного графа Дракула. Хоч нема достовірної інформації про те, що прототип Дракули – Влад Цепещ – жив у цьому замку, та подейкують, що він міг тут зупинятися або навіть бути ув'язнених у мурах замку.

Як зазначено на офіційному сайті замку, Фортеця у селі Бран почала асоціюватися у всіх з Дракулою після однойменного роману Бремана Стокера. Містичності і страху цьому місцю додає його розташування – замок височіє на скелі й оточений густим лісом.

У жовтні "замок Дракули" стає епіцентром святкування Гелловіну. Актори, які переодягаються у відьом та іншу нечисть, середньовічний інтер'єр, темні зали і світло від свічок – не налякатися тут – завдання з зірочкою. На геловінську вечірку квитки розпродають ще за кілька місяців, адже туристи з усієї Європи приїжджають, щоб відсвяткувати Геловін у "замку Дракули".

Зверніть увагу! В Україні є свій "замок Дракули". У самому центрі Хуста розташовані руїни замку, який колись був неприступною фортецею. Перші згадки про нього сягають ще 11 століття. Та найцікавіші відомості про цей замок пов'язані з лицарем Драго, який колись правив цим замком. Його ім'я у перекладі з румунської означає "чорт", а сам лицар був предком Влада Цепеща.



Замок Бран / Фото Aad van Oosten

Замок Франкенштейна, Німеччина

За 35 кілометрів від німецького Франкфурта розташований ще один моторошний замок, у якому кров холоне у жилах. За даними Lonely Planet, цей замок збудували у 13 столітті, а до нашого часу збереглися його руїни. Це місце пов'язане з легендами про божевільного алхіміка Йоганна Конрада Діппеля, який намагався створити еліксир безсмертя, експериментуючи з трупами і органами тварин.

Саме цей замок надихнув Мері Шеллі на готичний роман про "Франкенштейна". Зараз тут панує гнітюча та похмура атмосфера. Стіни замку поросли плющем, а в його підвалах Діппель колись мав свою моторошну лабораторію.

На Геловін у цьому замку проводять одну з найбільших тематичних вечірок у Європі. Актори тут повністю перевтілюються у своїх героїв, а тому межа з реальністю стирається.

Замок Мушам, Австрія

Історія середньовічного замку Мушам, що розташований за годину їзди від Зальцбурга, ще моторошніша, аніж попередніх. Колись тут відбувалися криваві суди над "відьмами" – їх допитували, катували та засуджували до страти. Як пише The little house of horrors, у часи полювання на "відьом" у замку вбили понад сотню людей.

На цьому всі жахіття замку Мушам не завершилися, адже через кілька років на території замку почали знаходити вбиту худобу. Напади на оленів і свійських тварин тривали певний час. Місцеві почали панікували й вірили, що у замку Мушам живуть перевертні, які й вбивають тварин. Селяни вирушили у замок і вбили усіх його мешканців, бо вважали їх перевертнями.



Замок Мушам / Фото Arne Müseler

З цим замком пов'язана ще не одна моторошна історія минулих століть. Сьогодні тут проводять лише обмежену кількість екскурсії, щоб зберегти автентичність цього місця, але на Геловін організовують спеціальні нічні тури, на яких показують судові зали і розповідають про злочини проти "відьом".

До речі, людям з клаустрофобією у замок Мушам краще не їхати, адже деякі приміщення тут дуже тісні і темні.