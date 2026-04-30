МакДональдз усе частіше сприймається не лише як мережа класичних ресторанів у містах, торгових центрах чи вздовж трас. У різних країнах, зокрема на Філіппінах, з'являється все більше локацій, які виходять за межі звичного міського формату. Заклади інтегруються у туристичні простори, пляжні зони та прибережні райони.

Де можна побачити МакДональдз на пляжі?

Одним із прикладів такого формату є заклад на Боракай (Філіппіни), який у відео та туристичних оглядах показують як ресторан, розташований буквально за кілька кроків від пляжу. Будівля виглядає як звичайний МакДональдз, але головна особливість – це локація: відкритий простір, пальми, морський пейзаж і вид на узбережжя, який стає частиною візуального досвіду.

Як виглядає МакДональдз: дивитись відео

Адреса розташування: Boracay Station 2, Philippines.

Як туристи реагують на подібні заклади від МакДональдзу?

Туристи зазвичай задоволені від таких закладів, бо це трохи ламає очікування: ви заходите у фастфуд, який знаєте усе життя, але він стоїть майже біля океану або на набережній, і виглядає зовсім інакше. Це вже не просто "поїсти", а якийсь маленький досвід, ніби випадково потрапив у локацію з подорожнього фільму. Також це виглядає це дуже естетично. Сонце, вода, пальми, яскравий фасад – і все це разом дає той самий "літній вайб", який добре заходить для фото й сторіс.

Естетичний МакДональдз / фото juli___koval

Які ще МакДональдзи варті вашої уваги?

Найкрасивіший МакДональдс світу розташований на Гаваях, звідки відкриваються неймовірні краєвиди. У соцмережах можна знайти безліч фото та відео: туристи приїжджають на цю локацію і не можуть відірвати погляд від неймовірних краєвидів, що відкриваються прямо з ресторану.

Також тут можна знайти комбінації, яких зазвичай не очікуєш у Макдональдсі, наприклад рис, омлет та курку. Це чудовий варіант для ситного старту дня, якщо ви плануєте прогулянку набережною.