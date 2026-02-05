Для більшості МакДональдс – це щось буденне й звичне. Але є місце, де цей заклад виглядає так, ніби зійшов просто з мультфільму.

Дивіться також Що подивитися біля Кортіни-д'Ампеццо, де пройдуть Олімпійські гри 2026

Де розташований найкрасивіший МакДональдс у світі?

Найкрасивіший МакДональдс світу розташований на Гаваях. У соцмережах можна знайти безліч фото та відео: туристи приїжджають на цю локацію і не можуть відірвати погляд від неймовірних краєвидів, що відкриваються прямо з ресторану.

Як виглядає МакДональдс на Гаваях: дивитись фото

Як зазначає Strictly Dumpling, туристи також відзначають незвичайне меню, особливо сніданки. Тут можна знайти комбінації, яких зазвичай не очікуєш у Макдональдсі, наприклад рис, омлет та курку. Це чудовий варіант для ситного старту дня, якщо ви плануєте прогулянку набережною.

Як виглядають сніданки: дивитись відео

Дивіться також Райське село у Хорватії з 22 водоспадами: виглядає, як Pinterest у реальності

Які є ще незвичайні заклади, які варто побачити?