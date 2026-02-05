Для більшості МакДональдс – це щось буденне й звичне. Але є місце, де цей заклад виглядає так, ніби зійшов просто з мультфільму.
Де розташований найкрасивіший МакДональдс у світі?
Найкрасивіший МакДональдс світу розташований на Гаваях. У соцмережах можна знайти безліч фото та відео: туристи приїжджають на цю локацію і не можуть відірвати погляд від неймовірних краєвидів, що відкриваються прямо з ресторану.
Як виглядає МакДональдс на Гаваях: дивитись фото
Як зазначає Strictly Dumpling, туристи також відзначають незвичайне меню, особливо сніданки. Тут можна знайти комбінації, яких зазвичай не очікуєш у Макдональдсі, наприклад рис, омлет та курку. Це чудовий варіант для ситного старту дня, якщо ви плануєте прогулянку набережною.
Як виглядають сніданки: дивитись відео
Які є ще незвичайні заклади, які варто побачити?
Просто уявіть собі, що звичайний автомобіль перетворився у найменший мандрівний паб світ. Ітан Смейл та Джек Джой перетворили вантажівку Suzuki Carry на найменший у світі мікропаб для двох людей. У їх пабі є барна стійка, мініатюрна дошка для дартса, власний блідий ель і трейлер з штучною травою для пікніка.
Або ж, чи знали ви, що у Львові є ресторан, дістатись до якого можна лише через підйомник. Українська блогерка відзначила смак деяких страв, підкресливши їх високу якість, а також рівень обслуговування, який не поступається ресторанам із зіркою Мішлен. Крім того, туристка похвалила неймовірні гірські краєвиди, які відкриваються з ресторану.