Як виглядає найменший у світі мандрівний паб?

Друзі та ютубери Ітан Смейл та Джек Джой перетворили вантажівку Suzuki Carry на найменший у світі мікропаб, який вміщує всього двох людей. Всередині є все, як у справжньому пабі: два табурети, низька барна стійка, мініатюрна дошка для дартса, традиційний візерунковий килим і навіть маленький сад пабу.

Найменший мандрівний паб / фото YouTube

Особлива увага до деталей вражає: під барною стійкою є гачки для пальто, закуски вішають на стіну, а пивний кран придбаний в інтернеті. У задній частині пабу облаштовано стійку для склянок розміром з пінту та маленький дзвоник для останніх замовлень.

Ітан і Джек навіть зварили власний блідий ель разом із пивоварнею St Ives та Beer52, який подають прямо з мобільного пабу. Для любителів атмосферних деталей вони створили невеликий трейлер із штучною травою та лавкою для пікніка, щоб насолоджуватися напоями просто неба.

Як виглядає цей паб: дивитись відео

Двоє друзів, які ведуть канал пригод на відкритому повітрі "All The Gear", задокументували відкриття та перші дегустації на ютубі.

Це був найцікавіший проект, і ми сподіваємося, що всім він сподобається так само, як і нам!,

– розповідає Ітан.

