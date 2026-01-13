Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Goncharshow.
Дивіться також Якщо не любите лижі: де під Львовом можна покататись на тюбінгу посеред лісу
В який ресторан у Львові можна дістатись підйомником?
Одна українська блогерка у своєму відео розповіла про ресторан у Львові, шлях до якого проходить через підйомник. Шукаючи інформацію про це місце, ми дізнались, що йдеться про ресторан "Тиша", розташований у комплексі для відпочинку Emily Resort у Винниках.
Як виглядає ресторан: дивитись відео
Ще одна туристка Nastia_birjuza у своєму відео поділилася своїм досвідом відвідування цього закладу і зазначила, що до ресторану можна дістатися ще одним шляхом – на багі. Менш відомий маршрут, який також дозволяє комфортно дістатися локації.
Вона відзначила смак деяких страв, підкресливши їх високу якість, а також рівень обслуговування, який не поступається ресторанам із зіркою Мішлен. Крім того, туристка похвалила неймовірні гірські краєвиди, які відкриваються з ресторану.
Дивіться також Тут найкрутіші гірки: де покататись на санках у Львові
Варто врахувати, що ціни тут немалі, тому плануючи візит, слід заздалегідь розрахувати бюджет: навіть звичайний обід обійдеться недешево. Найзручніше дістатися до комплексу автомобілем, адже ресторан розташований у Винниках за межами Львова.
Адреса розташування ресторану: вулиця Богдана Хмельницького, 9б, Винники, Львівська область, Україна.
Графік роботи: кожного дня 12:00 – 22:00.
Що цікавого відвідати у Львові?
У музеї Львова з'явився легендарний автомобіль, який оцінять всі любителі вінтажу. Представлений Lamborghini Diablo, культовий суперкар 1990-х років, який можна побачити з жовтня 2025 року. Цей суперкар оснащений 5,7-літровим V12 двигуном, розвиває 492 кінські сили, розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину за 4,1 секунди, і має максимальну швидкість 325 кілометрів на годину.
Також відкрийте для себе унікальне кафе у Львові, де максимально малі ціни, але дуже смачна кухня. Кафе "Кальмар" пропонує низькі ціни на страви, такі як борщ за 35 гривень і котлета за 40, та зберігає атмосферу "радянської їдальні".