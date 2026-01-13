Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Goncharshow.

Дивіться також Якщо не любите лижі: де під Львовом можна покататись на тюбінгу посеред лісу

В який ресторан у Львові можна дістатись підйомником?

Одна українська блогерка у своєму відео розповіла про ресторан у Львові, шлях до якого проходить через підйомник. Шукаючи інформацію про це місце, ми дізнались, що йдеться про ресторан "Тиша", розташований у комплексі для відпочинку Emily Resort у Винниках.

Як виглядає ресторан: дивитись відео

Ще одна туристка Nastia_birjuza у своєму відео поділилася своїм досвідом відвідування цього закладу і зазначила, що до ресторану можна дістатися ще одним шляхом – на багі. Менш відомий маршрут, який також дозволяє комфортно дістатися локації.

Вона відзначила смак деяких страв, підкресливши їх високу якість, а також рівень обслуговування, який не поступається ресторанам із зіркою Мішлен. Крім того, туристка похвалила неймовірні гірські краєвиди, які відкриваються з ресторану.

Дивіться також Тут найкрутіші гірки: де покататись на санках у Львові

Варто врахувати, що ціни тут немалі, тому плануючи візит, слід заздалегідь розрахувати бюджет: навіть звичайний обід обійдеться недешево. Найзручніше дістатися до комплексу автомобілем, адже ресторан розташований у Винниках за межами Львова.

Адреса розташування ресторану: вулиця Богдана Хмельницького, 9б, Винники, Львівська область, Україна.

Графік роботи: кожного дня 12:00 – 22:00.

Що цікавого відвідати у Львові?