Катання на санчатах – це одна з найпопулярніших розваг взимку як серед дорослих, так і дітей. Де у Львові найкраще кататися на санях – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Буковель чи Драгобрат: куди краще поїхати на лижі

Де у Львові круті гірки для катання на санчатах?

Любителі катання на санчатах авжеж передусім шукають круті гірки, з яких можна з'їхати на високій швидкості. Це солодкий викид адреналіну й гострий захват, коли вітер свистить у вухах, сніг бризкає в обличчя, а серце калатає так, ніби хоче вистрибнути з грудей. А потім слідує різке гальмування в заметі й негайне бажання лізти назад на вершину, щоб повторити все ще раз. То де ж у Львові можна пережити такі емоції?

Парк імені Івана Франка

У самому серці Львова розташований парі імені Франка, який відомий крутими схилами. Ба більше, це улюблене місце відпочинку львів'ян за будь-якої погоди.

Цікавий факт. Як йдеться на туристичному порталі Львова, це найстаріший міський парк України.

Покататися на санчатах у парку можна у двох місцях – на гірці, яка веде до церкви Святого Юрія і на центральній алеї. Та зверніть увагу, що спуск з гірки потребує крутий та з несподіваними поворотами, тому потрібно подбати про свою безпеку та не залишати діток наодинці.

Стрийський парк

Це ще одна локація Львова, яка прекрасна у будь-яку пору року. У парку зосереджено багато надзвичайно крутих схилів, які годяться для спуску на санях.



Стрийський парк / Фото туристичний портал Львова

Однак тут є і пологі гірки, які ідеально підходить для катання з малечею: вони розташовані в районі озера, де влітку відвідувачі парку зазвичай годують лебедів.

Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького

Для тих, хто любить кататися на санчатах без ризиків, – ідеальні умови пропонує Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького на вулиці Дмитра Вітовського, 51.



Парк культури у Львові / Фото парку

Це один з найзручніших і найпопулярніших майданчиків для такого зимового дозвілля у всьому місті. Як йдеться на сторінці парку, для катання ідеально підходить центральна алея.

Погулянка

У Личаківському районі Львова розташований парк "Погулянка", який також дає можливість для активного відпочинку взимку. Зазвичай гості парку катаються на санях між вулицями Пасічна, Вашингтона та Зеленою.

Це одні з найпопулярніших гірок в місті не тільки серед дітей, але й серед дорослих. Велика протяжність деяких з них дає можливість набагато довше насолоджуватися спуском, ніж на інших.

Проте важливо пам'ятати про обережність під час катання на паркових схилах та оминати дерева.

Кайзервальд

Парк "Знесіння", який львів'яни частіше називають "Кайзервальдом", давно став улюбленим місцем для зимових розваг. Тут комфортно почуваються як новачки, так і прихильники катання на санях чи лижах із досвідом.

Водночас через велику кількість відвідувачів слід дотримуватися обережності. На території парку є зручні схили для санного спуску. Дехто приходить сюди й зі сноубордами, адже природний рельєф створює відчуття справжнього гірськолижного комплексу.

Куди поїхати на лижі?