Мовиться про Пилипець – затишний гірськолижний курорт у Закарпатській області. 24 Канал із посиланням на karpaty.info розповість про нього докладніше.

Чому Пилипець – вигідний варіант зимового відпочинку в Україні?

Зимовий Пилипець пропонує туристам чудове поєднання доступності, довгих трас та сімейної атмосфери без натовпів.​ Ось чому варто обрати саме його для лижного відпочинку.

Пилипець розташований у серці Міжгір'я на висоті близько 700 метрів над рівнем моря. Курорт пропонує понад десяток лижних трас загальною довжиною у приблизно 20 кілометрів на схилах гір Гемба і Магура-Жиде. Найдовша траса – майже 4000 метрів.​

Для туристів тут облаштовані різноманітні підйомники, їх близько семи, але найпопулярніший – крісельний у 1650 метрів завдовжки. Є й бугельні витяги та мультиліфти. А траси підходять як для початківців (є пологі навчальні спуски), так і для досвідчених лижників (складні маршрути з перешкодами).​

Вартість денного абонемента становить близько 600 – 700 гривень. Як зазначає kokl.ua, ціни на підйомники можуть варіюватися, але загалом вони доступніші порівняно з більшістю інших курортів України.

Пилипець на Закарпатті пропонує дуже багато цікавого, зокрема і взимку

Житло в Пилипці також можна знайти різне. Там є санаторії, пансіонати та приватний сектор. Заночувати можна і за триста гривень, і за тисячу, і за три, залежно від сезону та сервісу.​

Курорт активно розвивається, запланована масштабна розбудова території до понад 500 гектарів. Загалом, Пилипець – ідеальний вибір для тих, хто шукає якісне катання без переплат та черг. І, звісно, тут можна насолодитися карпатськими краєвидами.

