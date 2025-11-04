Ми зібрали для вас добірку найкращих гірськолижних курортів Львівщини, де можна відпочити з комфортом і без зайвих витрат. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на ZAXID.net.

Де на Львівщині недорого покататись на лижах?

1. Emily Resort

Сучасний гірськолижний курорт неподалік Львова, що пропонує три доглянуті траси різної складності, прокат спорядження, сноутюбінг і навіть дитячу гірку. Ідеальне місце для відпочинку як початківців, так і досвідчених лижників.

Середня вартість відпочинку на день близько 1500 гривень .

Адреса: Винники, вулиця Хмельницького, 9-Б.

Emily Resort / фото EmilyResort

2. Гірськолижний курорт "Буковиця"

Затишний курорт у передгір'ях Карпат із кількома спусками різного рівня складності, лижною школою та прокатом спорядження. Ідеально підходить для родинного відпочинку або перших спроб на лижах.

Середня вартість відпочинку на день близько 900 гривень .

Адреса: місто Борислав, вулиця Тустановицька, 185.

Буковиця / фото Bukovytsia

3. Славсько

Одне з найпопулярніших гірськолижних місць Львівщини з трасами різної складності на горах Тростян, Погар, Менчіл, Кремінь та Ільз. Тут можна покататись на лижах, сноубордах чи тюбах і насолодитись карпатськими краєвидами.

Середня вартість відпочинку на день близько 600 гривень .

Адреса: Стрийський район, Львівська область.

4. "Плай"

Курорт має кілька трас різних рівнів складності, прокат спорядження, лижну школу та комфортну інфраструктуру для відпочинку.

Середня вартість оренди комплекту спорядження 400 гривень із завдатком 7 – 10 тисяч гривень .

Адреса: село Плав'є, Сколівський район, Львівська область.

Гірськолижний комплекс "Плай" / фото "Плай"

5. "Захар Беркут"

Відомий гірськолижний курорт, розташований у селі Волосянка на Сколівщині. На території комплексу є дев'ять трас різної складності, прокат спорядження та можливість навчання з інструктором.

Середня вартість оренди комплекту спорядження 400 гривень .

Адреса: село Волосянка, Сколівський район, Львівська область.

Які вправи підготують вас до катання на лижах?

Як пише Red Bull, ці 3 прості, але ефективні вправи допоможуть зміцнити м'язи ніг, покращити координацію та витривалість: все, що потрібно для комфортного та безпечного катання на схилах.

1. Козацькі присідання

Розставте ноги ширше плечей, перенесіть вагу на одну ногу й виконайте присідання, тримаючи іншу ногу випрямленою. Затримайтесь у нижній точці на кілька секунд і повертайтесь у вихідне положення. Вправа допомагає зміцнити стегна й коліна, а також звикнути до рухів зі сторони в сторону.

2. Стрибки-випади

Поставте одну ногу вперед, іншу назад, трохи зігнувши коліна. Виконуйте стрибки, змінюючи положення ніг у повітрі, й м'яко приземляйтесь. Такий тренінг покращує кардіо, витривалість і допомагає довше залишатись активними на схилі.

3. Горизонтальні стрибки

Зігніть одну ногу, іншу тримайте в повітрі та виконуйте стрибки вбік, приземляючись на протилежну ногу. Після короткої паузи повертайтесь у зворотному напрямку. Це розвиває вибухову силу та додає швидкості під час спусків.

