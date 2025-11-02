А церква тут, до слова, з балконом, що є досить неординарним явищем. 24 Канал із посиланням на Суспільне розповість про цю садибу докладніше.

Яку історію зберігає садиба Рахманових на Чернігівщині?

Особливістю цієї пам’ятки у Білорічиці на Чернігівщині є церква зі справжнім балконом – рідкісний приклад культової споруди, яка має таку архітектурну деталь. А сам ансамбль – садиба Рахманових – збудований у кінці XIX століття.

Як зазначає "Чернігівщина туристична", маєток від початку скидався на казку – дах, фриз і вікна з майоліки й теракоти, ґанок із шатровим покриттям, два парки, ставки, штучні острови, фруктові сади тощо. На жаль, у Другу світову садиба була майже вщент знищена, зберігся лише флігель.

У цьому флігелі зараз діє Свято-Миколаївська церква. Її архітектура поєднує камінь першого поверху і дерев'яні різьблені елементи другого, що створює неповторний вигляд та атмосферу. Про все інше з маєтку живе тільки пам'ять – в історіях і архівних фото.​

Церква з балконом – частина садиби Рахманових на Чернігівщині: дивіться відео lavromandry

Садиба Рахманових – це не тільки пам’ятка архітектури, а й символ культурної спадщини Чернігівщини. Зараз вона вже стала одним із важливих туристичних магнітів регіону, що поступово розвивається.

Туристи, які приїжджають сюди, можуть побачити унікальний приклад культової архітектури, та відчути атмосферу старовинного українського маєтку. Місце надихає своїм поєднанням історії, мистецтва і духу минулого.

