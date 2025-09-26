Мовиться про палац Тарновських у Качанівці. І 24 Канал із посиланням на telegraf розповість про нього докладніше.

Чому Качанівка – найкраща садиба для прогулянок на Чернігівщині?

Палац Тарновських у Качанівці – одне з найяскравіших історичних і туристичних місць Чернігівщини. Він вражає архітектурною величчю, атмосферою та унікальною історією.

Тут можна побачити білий двоповерховий палац у стилі класицизму та чарівний ландшафтний парк із каскадом з 12 ставків, альтанками, скульптурами, містками, "Романтичними руїнами" та історичними пам’ятниками.

Зауважмо, що садиба в селі Качанівка є єдиним в Україні палацовим комплексом XVIII століття, як пишуть на chernihivregion.travel, що зберігся практично повністю.

Палац належав родині Тарновських, а у XIX столітті став справжнім осередком мистецького і літературного життя України. Тут гостювали чи творили Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Ілля Рєпін, Марко Вовчок та інші видатні діячі.

Палац Тарновських, куди їздили найвідоміші митці України / Дивіться фото ukrainian_travels

Саме тут Гоголь уперше презентував свого "Тараса Бульбу", а для Шевченка Качанівка була місцем натхнення й особистих переживань. Тут писав вірші, натхненні відчуттям закоханості до жінки, яка жила у маєтку.

Сьогодні в палаці діють музейна експозиція, виставки, тематичні екскурсії, можна проводити фотосесії. Садиба є національним історико-культурним заповідником на понад 560 гектарах.

