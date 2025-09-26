Мовиться про палац Тарновських у Качанівці. І 24 Канал із посиланням на telegraf розповість про нього докладніше.
Чому Качанівка – найкраща садиба для прогулянок на Чернігівщині?
Палац Тарновських у Качанівці – одне з найяскравіших історичних і туристичних місць Чернігівщини. Він вражає архітектурною величчю, атмосферою та унікальною історією.
Тут можна побачити білий двоповерховий палац у стилі класицизму та чарівний ландшафтний парк із каскадом з 12 ставків, альтанками, скульптурами, містками, "Романтичними руїнами" та історичними пам’ятниками.
Зауважмо, що садиба в селі Качанівка є єдиним в Україні палацовим комплексом XVIII століття, як пишуть на chernihivregion.travel, що зберігся практично повністю.
Палац належав родині Тарновських, а у XIX столітті став справжнім осередком мистецького і літературного життя України. Тут гостювали чи творили Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Ілля Рєпін, Марко Вовчок та інші видатні діячі.
Палац Тарновських, куди їздили найвідоміші митці України
Саме тут Гоголь уперше презентував свого "Тараса Бульбу", а для Шевченка Качанівка була місцем натхнення й особистих переживань. Тут писав вірші, натхненні відчуттям закоханості до жінки, яка жила у маєтку.
Сьогодні в палаці діють музейна експозиція, виставки, тематичні екскурсії, можна проводити фотосесії. Садиба є національним історико-культурним заповідником на понад 560 гектарах.
Які ще туристичні магніти Чернігівщини варто побачити кожному?
- Це Національний історико-архітектурний заповідник "Чернігів стародавній". Мовиться про комплекс середньовічних храмів, монастирів та оборонних споруд.
- Або Мезинська стоянка. Це один із найстаріших пам'ятників палеоліту у Європі, а розташований він на правому березі Десни. Тут знаходили унікальні артефакти стародавньої культури і є музей з експозиціями для туристів.