А мовиться про так звану садибу людини-вовка. І 24 Канал із посиланням на Odessa Journal розповість про неї докладніше.

Де на Одещині шукати покинуту садибу найвідомішого пацієнта Фройда?

Приблизно за годину їзди від Одеси трасою на Тираспіль розташоване село Василівка. Саме тут на пагорбі біля ставка стоять руїни палацу-садиби Дубецьких-Панкеєвих.

У ХХ столітті місце стало відомим як "лігво вовка". Чому так? Річ у тім, як зазначає Discover, що у згаданій шикарній садибі ХІХ століття під Одесою жив Сергій Панкеєв.

Так от, саме його називали людиною-вовком. І саме він був улюбленим пацієнтом Зігмунда Фройда й фігурував у психоаналізі як Wolf Man.​

Сам палац для генерал-майора Дубецького збудували у середині XIX століття, ймовірно, за проєктом архітектора Франца Боффо, автора Потьомкінських сходів у Одесі. У 1885 році маєток придбав одеський купець Костянтин Панкеєв.

І саме тут його син Сергій у дитинстві побачив свій знаменитий сон про білих вовків. Цей сон став основою одного з найвідоміших клінічних випадків у працях Фройда.​

Сьогодні палац в аварійному стані. Збереглися фрагменти фасадів, руїни портика, залишки парку й фонтану, а також ставки, що колись були частиною садибного комплексу.

Руїни палацу у 2025 році повернули у державну власність і додали до стратегії відновлення та розвитку Одещини як потенційний туристичний об'єкт. Але наразі на відвідувачів чекає тільки романтика руїн.

Відтак оглядати садибу можна і треба, але тільки з великою обережністю. Не можна заходити під аварійні перекриття, а також слід пам’ятати, що це не облаштований для відвідувань об'єкт.

