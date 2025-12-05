Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Суспільне.

Що відомо про серіал "Кава з кардамоном" і де його знімали"?

У 2020 році у Львові знімали історичний серіал "Кава з кардамоном" – десятисерійну драму про заборонене кохання юної дівчини Анни до набагато старшого польського шляхтича Адама. Роль Адама виконував польський актор Павел Делонг.



Кадри зі зйомок / фото Укрінформ

Серіал розповідав про нерозділене кохання Адама до української сироти Анни. Актор описував свого героя, як чоловіка з власною політичною позицією, родиною та традиційними цінностями, який не очікував зустріти жінку, що змінить його життя.

На зйомках у Львові брали участь понад сімдесят акторів. Для головних героїв індивідуально виготовляли костюми, над якими працювала команда фахівців, зокрема художниця з гриму Вікторія Шостак.



Як проходили зйомки у Львові / фото Львівської міської ради

Сценарій серіалу базувався на романі Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким авторка працювала десять років. Вона зазначала, що герої на екрані повністю відповідали її уявленню з книги, а читачі підтверджували, що образи Адама та Анни були точними.

Будинок вчених, де проходили зйомки серіалу: дивіться відео

Зйомки серіалу проходили у Львові, Жовкві та навколишніх районах. На кілька тижнів історичні локації Львова "перенеслися" на 170 років у минуле. Кадри знімали у палаці Потоцьких, Будинку вчених, готелі "Жорж", музеї етнографії та художнього промислу, а також у Домініканському костелі, пише Lviv Travel.

