Це, звісно, назва народна – але так вже й на мапах пишуть. То звідки взявся цей особливий топонім? 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" із задоволенням про це розповість.

Львівська Санта-Барбара: як культовий серіал змінив карту міста?

Санта-Барбара – це частина Сихова, великого району Львова. А ще – справді унікальний приклад того, як телебачення може впливати на топоніміку міста.

Цей "серіальний" мікрорайон розташований на південній околиці міста і фактично є територією навколо громадсько-торгового центру "Зубра" на проспекті Червоної Калини, 109.​ І от саме з його будівництвом пов'язане виникнення назви Санта-Барбара.

Усе сталося у 1990-х роках та на хвилі популярності американського серіалу "Санта-Барбара", який тоді щоденно транслювали на українському телебаченні. Львів'яни не могли не зауважити схожості фасаду нового комплексу з заставкою серіалу. Бо і там, і там – арки, багато арок.

Коли ТЦ відкрили, а це сталося у 1994 році, як пише 032.ua, люди поміж себе вже звикли називати його будівлю "Санта-Барбарою", а згодом і весь мікрорайон. Народна назва настільки прижилася, що її офіційно використовують у транспортній навігації, на всіх табличках трамвайних і автобусних маршрутів міста, зупинку з цією назвою легко знайти навіть на картах у мережі.

Серед мешканців є ще одна легенда. Мовляв, фасад торгового центру символізує відкритість до світу та першу хвилю капіталізму у Незалежній Україні. Це коли супермаркети, салони, приватні аптеки та розважальні комплекси стали буденністю.

