Відома тревел-блогерка Оля Манько знає Львів не лише як мандрівниця, а також як уродженка цього прекрасного міста. В інтерв'ю 24 Каналу вона назвала свої улюблені й не такі популярні місця, куди варто піти на вихідних вже цього літа.

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Куди піти на вихідні у Львові

Лиса гора



Лиса гора та територія парку "Знесіння" довкола / Фото "Вікіпедія"

Одним зі своїх улюблених місць Оля називає Лису гору, з якої відкривається дуже красивий краєвид на місто та Високий замок, зокрема.

"Це такий острівець дикої природи, де можна організувати пікнік, посидіти в траві з чудовим краєвидом", – додає мандрівниця.

Домівка врятованих тварин



Домівка врятованих тварин / Фото 032.ua

Одразу біля Лисої гори є Домівка врятованих тварин. "Це притулок для тварин, яких рятують із цирків, з дикої природи, якщо знайдуть поранених. Кого можливо – лікують і відпускають, а хто вже не може адаптуватися до дикої природи, на жаль, залишається жити в цій домівці", – розповідає Оля.

Через повномасштабне вторгнення притулок був переповнений тваринами-переселенцями, і доглядачам було важко справлятися з ними. Тоді в Домівці врятованих тварин започаткували ініціативу "взяти собаку на вигул", яка діє досі. Тож відповідальні мандрівники можуть ще гарно провести час із тваринами.

Стрийський парк з оранжереєю



Стрийський парк / Фото "Вікіпедія"

"Це неймовірний старий парк Львова з високими деревами. Влітку він актуальний, бо там є прохолода, невеличкі озерця", – каже мандрівниця.



Оранжерея в Стрийському парку / Фото galinfo

А перлиною Стрийського парку оранжерея з екзотичними рослинами та фруктами. Вхід туди безплатний, тому локація справді доступна для всіх.