За даними дослідження діджитал-агенції Inweb, у 2024 році відпустку в межах країни обирав 51% українців. Цьогоріч цей відсоток зріс до 85%, пише 24 Канал.

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Який відпочинок планують українці цього літа

Тобто більшість українців цьогоріч планують відпочивати в межах країни. Найпопулярнішими напрямками туризму в Україні залишаються Карпати (75,7%), Одеса (48,5%), Львів (21%) та Київщина (16,9%).



Відпочинок на пляжі в Одесі у червні / Скриншот відео

Більшість українців відпочивають від 4 до 14 днів, а точніше:

43% йдуть у відпустку на 1 − 2 тижні;

34% організовують відпочинок на 4 − 7 днів.

Найпопулярнішими форматами відпустки є прогулянки на природі (75,4%) та пляжний відпочинок (69,6%). Значна частина опитаних обирають SPA-процедури (56,5%) і візити до ресторанів чи кафе (55,8%). Також частим вибором є екскурсії (40,6%).

Українці планують відпочинок здебільшого з партнером (67,4%) та з дітьми (54,3%). Менше третини – надають перевагу відпочинку з друзями (23,9%). Також є відсоток людей, які подорожують наодинці (8,7%).

Які села найпопулярніші для відпочинку в Карпатах

Здебільшого для літнього відпочинку в Карпатах українці обирають такі туристичні напрямки, як Східниця і Славське на Львівщині та Поляниця і Яремче на Івано-Франківщині.

Ціни на житло у 2025 році, за даними Booking.com, стартують від 750 – 800 гривень за добу. Стільки доведеться заплатити за двомісний номер у готелі, зазвичай без сніданків. Можна знайти і бюджетніші варіанти в гостьових будинках місцевих мешканців. Найдешевший варіант – оренда кімнати з мінімальними зручностями.