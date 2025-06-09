У Карпатах є чимало курортних місць, які можна відвідати, але незмінно популярними залишаються Яремче, Поляниця, або неофіційно Буковель, Славсько, а також Східниця. 24 Канал розповідає, скільки коштує відпочинок у цих туристичних пунктах у червні.

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Східниця

Східниця – селище, що розташоване в Дрогобицькому районі Львівської області, у розлогій долині на березі невеличкої річки Східничанка. Східниця має найбільшу кількість джерел із мінеральними водами в Україні. Тобто це не просто туристичне місце, а ще й відомий бальнеологічний курорт.



Вигляд на Східницю / Фото Karpatium

Доїзд

Найкраще дістатися потягом до Львова чи Трускавця, а вже звідти добратися автобусом або блаблакаром до Східниці. Квиток на автобус Львів – Східниця (2 години 35 хвилин) коштує близько 300 гривень. А добратися з Трускавця до Східниці блаблакаром (20 – 30 хвилин) – від 40 до 60 гривень за особу.

Проживання та харчування

Найбюджетніші варіанти помешкань можна знайти в гостьових будинках, віллах, на базах відпочинку тощо. За даними Booking.com, вартість двомісного номера стартує від 750 гривень за добу – і це варіант без харчування.

Якщо потрібен сніданок, обід або вечеря, то доведеться заплатити більше. Наприклад, є варіант двомісного номера зі сніданком за 1050 гривень у гостьовому будинку. Також пропонують апартаменти зі сніданком та вечерею за 1725 гривень у відпочинковому комплексі або тримісний номер у віллі з триразовим харчуванням за 2800 гривень.

Ціни на двомісні номери в готелі стартують від 1900 гривень – у більшості пропозицій сніданок входить у вартість. З повноцінним харчуванням є варіанти помешкань за 2400 та 3200 гривень за добу. А якщо відпочивальники шукають готель із басейном та спа-зоною, то вартість буде 3000 – 4500 тисяч за добу.

Відпочинок і розваги

У Східниці є родовище мінеральних вод, що налічує майже 40 джерел у різних куточках селища. Навіть якщо відпочивальники приїжджають не з лікувальною метою, спробувати "Нафтусю" цікаво всім. Адже це найвідоміша мінеральна вода Трускавця, аналогів якої за межами України немає.

Також у самому селищі є ландшафтний парк Пантелеймона Цілителя, а за кілька хвилин їзди – заповідник "Тустань", що розташований в межах нацпарку "Сколівські Бескиди". А для поціновувачів захопливих краєвидів та гірських підйомів є варіант піднятися на гору Цюхів (931 метр). Влітку 2022 року там відкрили 15-метрову оглядову вежу, звідки на 360 градусів видно чудову панораму Львівської області.

Славсько

Славсько – селище, що розташоване в Стрийському районі Львівської області, в мальовничій долині річки Опір. Це відомий гірськолижний курорт з трасами на вершинах Захар Беркут, Тростян, Погар, Кремінь тощо.

Доїзд

У Славському є залізнична станція, де зупиняється чимало потягів з різних міст, наприклад:

Київ – Чоп (плацкарт – від 230 гривень, купе – від 360 гривень, люкс – від 1900 гривень за квиток);

Львів – Чоп, Львів – Мукачево (другий клас – від 120 гривень);

Харків – Ужгород (плацкарт – від 400 гривень, купе – від 1030 гривень, люкс – від 2500 гривень за квиток);

Одеса – Мукачево (плацкарт – від 200 гривень; купе – від 320 гривень; люкс – від 1850 гривень за квиток)

Запоріжжя – Мукачево (плацкарт – від 240 гривень, купе – від 400 гривень люкс – близько 2 800 гривень за квиток).



Вигляд на Славсько / Фото Karpatium

Проживання та харчування

Найбюжетніші апартаменти пропонують у гостьових будинках і котеджах. Вартість двомісного номера стартує від 800 гривень за добу. Варто зазначити, що навіть за найнижчу ціну варіантів є кілька, але за номер зі сніданком доведеться платити від 1700 гривень.

Готелів у Славському загалом небагато, а на червень знайти буде взагалі важко. Адже станом на кінець травня 80% усіх помешкань вже заброньовані. Ціни різні – від 1400 до 5000 гривень за добу, здебільшого без сніданку.

Відпочинок і розваги

Оскільки Славсько оточують гори, там є багато крісельних підйомників. Вартість оглядового квитка на "Захар Беркут" – 350 гривень дорослий, 200 гривень дитячий. Це найдовша канатна дорога в Україні, поруч з якою облаштували байк-парк. Вартість одного підйому з велосипедом – 350 гривень, велоквиток на один день – 850 гривень.

На горі Погар підйом і спуск для дорослих коштує 250 гривень, а для дітей – 150 гривень.

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Яремче

Яремче – містечко в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, що розташоване в межах гірського масиву Ґорґан. Його називають кліматичним курортом і центром "зеленого" туризму Прикарпаття та всієї Гуцульщини.



Вигляд на Яремче / Фото Kayak

Доїзд

Спочатку потрібно дістатися залізницею чи автобусом до Львова чи Івано-Франківська, а тоді пересісти на транспорт до Яремча. Наприклад, один квиток на автобус коштуватиме:

зі Львова до Яремча (3 години 30 хвилин – 4 години 20 хвилин) – від 500 до 600 гривень;

з Івано-Франківська до Яремча (1 – 1,5 години) – від 110 до 180 гривень.

Блаблакаром їхати дешевше. Зі Львова до Яремча поїздка коштуватиме приблизно 320 – 450 гривень, а з Івано-Франківська до Яремча – в середньому від 70 до 100 гривень.

Проживання та харчування

У Яремчі гостьові будинки, котеджі та вілли переважають над готелями, як у Славському. Вартість двомісного номера там також стартує від 800 гривень за добу, щоправда, бюджетних варіантів там не так багато. Якщо відпочивальники в пошуках помешкання зі сніданком, то їм доведеться заплатити мінімум 2100 гривень за добу.

Ціни на апартаменти в готелі починаються від 1300 гривень, але якщо потрібен номер зі сніданком – від 2700 гривень. Користування басейном і спа-зоною входить у вартість апартаментів за ціною від 3000 гривень за добу.

Відпочинок і розваги

У Яремче пропонують чимало видів активного відпочинку. Наприклад, є квадротури з маршрутами різної складності тривалістю від 2 до 6 годин. Середня вартість – 1500 гривень за годину. В ціну входить оренда квадроцикла, зупинки в мальовничих місцях та перекуси або обіди залежно від обраного маршруту.

Для тих, хто обожнює сплави, з Яремчі організовують трансфер для рафтингу на річках Прут і Чорний Черемош. Вартість з однієї особи – 1200 гривень.

Серед визначних місць, які традиційно радять відвідати: Скелі Довбуша, водоспад Пробій та сувенірний ринок поруч, Музей етнографії та екології, а також Парк Легенд.

Поляниця

Поляниця – село Надвірнянського району Івано-Франківської області, що розташоване в центральній частині Українських Карпат. Неофіційно його називають Буковелем, бо саме там розташований всім відомий гірськолижний курорт, який до того ж є найбільшим у Східній Європі.

Доїзд

Поляниця розташована неподалік від Яремча, тож добратися туди можна такими ж шляхами. Зі Львова до Поляниці (Буковелю) курсують автобуси із вартістю квитка від 510 до 685 гривень. З Івано-Франківська доїзд коштуватиме 210 – 360 гривень.

Блаблакаром зі Львова буде трохи дешевше – від 400 до 550 гривень, але є водії, які пропонують доїзд і від 300 гривень.



Вигляд на Буковель / Фото Shelter

Проживання та харчування

Вартість проживання в Буковелі в середньому буде вищою, ніж у попередніх туристичних місцях, адже там переважають готелі. Мінімальна вартість двомісних апартаментів загалом – 1100 гривень за добу. Помешкання в гостьових будинках та віллах не дешевші, а навіть навпаки бувають дорожчими.

Вартість апартаментів зі сніданком стартує від 1900 гривень, а з басейном та спа-зоною – від 2000 гривень.Оскільки вибір готелів у Поляниці більший, тут можна знайти гарний варіант з харчуванням та додатковими зручностями за вигідну ціну.

Відпочинок і розваги

У Поляниці є чимало цікавих пропозицій розваг та активного відпочинку, зокрема від гірськолижного курорту:

Етнопарк "Гуцул Ленд" – квиток разового відвідування коштує від 350 гривень для дітей та від 300 гривень для дорослих;

Екстремальна гірська траса “Родельбан” – один дорослий квиток коштує 700 гривень, тандем – 1000 гривень.

Тролей "Буковель" – вартість спуску становить 700 гривень.

прокат велосипедів – 200 гривень за годину, 460 гривень за 3 години;

прокат електросамокатів – 250 гривень за 30 хвилин, 370 гривень за годину.

Серед обов'язкових для відвідування місць у Поляниці є гора Буковель, озеро Молодості, місцевий ярмарок, а також химерний будинок "Перевернута хата".

Готові тури до Карпат

Тур в Карпати на 5 днів (4 ночі) зі Львова – 5 925 гривень з однієї особи;

Тур в Карпати на 6 днів (5 ночей) з Рівного – 7 325 з однієї особи;

Тур в Карпати на 7 днів (6 ночей) з Києва або Житомира – 7 500 гривень з однієї особи;

Тур в Карпати на 9 днів (8 ночей) з Тернополя та Івано-Франківська – 10 750 гривень з особи (7 активних днів).

У вартість входить проживанням у готелі, харчуванням зранку та ввечері, супровід екскурсовода. Вхідні квитки в туристичні місця та на підйомники потрібно буде оплачувати окремо.

Також українські туроператори пропонують багато одноденних поїздок у Буковель та Яремче, до заповідника "Тустань" і водоспаду Кам'янка, до озера Синевир та Ведмежого притулку, що обійдуться у 750 – 1000 гривень.