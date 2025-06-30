Як правило, найбільша частка витрат під час відпочинку припадає на проживання та харчування. 24 Канал розповідає, які ціни на подобову оренду житла та страви в закладах харчування в Одесі цього сезону.

Читайте також Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах у 2025 році

Ціни на проживання

За даними OLX Нерухомості, ціни на подобову оренду квартир у прибережних районах зросли. У Приморському районі винайняти однокімнатне житло можна в середньому за 1500 гривень, у Київському – за 1400 гривень, а в Пересипському – за 800 гривень.

Орендувати будинок також найдорожче в Приморському районі. Середня вартість на основі даних з оголошень OLX становить 3,7 тисячі гривень. У Київському районі – 3 тисячі гривень, а в Пересипському – 1 тисяча гривень. Цікаво, що ціни на оренду будинків навпаки знизилися.

За даними Booking, проживання у двомісному номері тризіркового готелю коштуватиме 1200 – 2600 гривень за добу. Ціна залежить від розташування: чим ближче до моря, тим дорожче.



Ціни на проживання в Одесі / Скриншот Booking.com

Номер у гостьовому будиночку коштуватиме дешевше – від 1000 до 1900 гривень. Ціни на базах відпочинку та пансіонатах взагалі ще нижчі – 1000 – 2500 гривень за двох.

Найбюджетніший варіант – оренда кімнат за 500 – 700 грн. Це гарний варіант, якщо відпочивальники шукають дешеве житло, аби переночувати.

Витрати на харчування

Поїсти в Одесі можна як бюджетно, так і вишукано, тому кожен турист знайде тут місця на свою кишеню. За даними OBOZ.UA, суп в буфеті дорогою до моря коштує по 49 – 75 гривень, свиняча або куряча відбивна – по 75 гривень за порцію, телятина з овочами або грибами – від 130 до 140 гривень за порцію.

У кафе біля моря можна поснідати порцією сирників за 210 гривень. Також там пропонують супи за ціною від 170 гривень за порцію. Курячі нагетси коштують 260 гривень, картопля фрі – 120 гривень, бургер з яловичиною – 220 гривень тощо. Вартість напоїв: еспресо та американо по 60 гривень, капучино – 80 гривень.

Варто зазначити, що цьогоріч в Одесі дуже багато відпочивальників, навіть попри те, що море ще не таке тепле. Місцеві жителі кажуть, що "якби не нічні обстріли, то можна було б сказати, що все, як до повномасштабного вторгнення".