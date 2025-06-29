Туристка опублікувала відео в тіктоці, і користувачі підтримали її. Цей новий "тренд" справді дуже спірний, але дизайнери вбачають у ньому деякі переваги, пише 24 Канал, посилаючись на Newsweek.

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Ванна кімната в готельному номері – напівпрозора

На відео видно, що ванна кімната є наче частиною спальні. Там напівпрозоре зонування, навіть не стіни. Також до ванної кімнати, очевидно, немає дверей. Там лише відокремлені душова та туалетна зони, однак зі скляними дверцятами.

Я не можу бути єдиною, хто не розуміє, навіщо готелі роблять такі номери? Поверніть окремі ванні, будь ласка,

– написала авторка відео.

Користувачі теж обурилися та підтримали мандрівницю:

У мене є теорія, що вони роблять це для того, щоб люди бронювали 2 окремі кімнати, заробляючи таким чином більше грошей.

Уявіть, що ви зупинилися там на якійсь робочій конференції та вам доводиться ділити кімнату з колегою.

Я ретельно перевіряю фотографії готелю на наявність цього, перш ніж бронювати. Скляні ванні кімнати означають, що я не бронюю. Це дивно.

Скляна ванна кімната в готельному номері: відео

Чому відкриті ванні кімнати стають популярними

Видання Newsweek взяло коментарі в експертів, щоб дізнатися більше про цей тип планування. Як з'ясувалося, він стає все більш поширеним у бутик-готелях і загалом у сучасних апартаментах. Експерти називають таке дизайнерське рішення поєднанням естетики, економії простору та витрат.

Наприклад, Бре Ханс, власниця дизайн-студії InHance, прокоментувала, що такі ванні кімнати в готелях роблять для того, щоб максимально використати кожен квадратний метр приміщень. А ще відкриті ванні кімнати роблять апартаменти візуально просторішим.

Схожої думки й інші дизайнери, мовляв, так в номері більше світла, менше перегородок і "єдиний стиль". А якщо аналізувати з погляду витрат, то такі апартаменти ще й дешевше облаштувати.

Однак такий тип планування, звісно, що має суттєві недоліки, стверджують експерти. І найперший з них – відсутність приватності. Для друзів, які забронювали одні апартаменти, це може стати справжнім сюрпризом.