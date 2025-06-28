Навіть найдоброзичливіший турист може порушити "місцеві звичаї" в одному з найбільш відвідуваних міст світу. 24 Канал розповідає, як не стати "черговим туристом" для парижан. Здебільшого, це стосується культури поведінки в громадському транспорті.

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Негласні правила для туристів у Парижі

У транспорті

1. Триматися якомога далі від входу й не порушувати потік пасажирів, а також давати пасажирам вийти, перш ніж зайняти собі місце. Це правило для більшості здасться звичним, але не для всіх. Якщо ви побачите, як деякі люди пробираються в поїзд, перш ніж пропустити пасажирів на вихід, не варто цього повторювати. Швидше сісти однаково не вдасться – лише створити затор.

2. Звільняти сидячі місця в час пік. Це стосується лише тих випадків, коли ви вирішите сісти на розкладний стілець, що називається страпонтеном. Як тільки вагон заповниться, пасажири повинні встати, щоб дозволити більшій кількості людей зайти в потяг.



Станція метро в Парижі / Фото Wikipedia

3. Знімати рюкзак. Це правило діє завжди. Оскільки пасажири зазвичай не можуть оцінити простір позаду, є ризик зачепити когось рюкзаком. Саме тому неуважні туристи із багажем на плечах дуже дратують парижан у метро.

4. Не вмикати гучний звук і не говорити голосно. У громадському транспорті слід утримуватися від гучних розмов телефоном. Музику або подкасти слухати краще лише в навушниках.

У ресторані

1. Враховувати всі харчові нюанси одразу. У ресторанах середнього та високого класу парижани розуміють, що страви там ретельно розробляють досвідчені шеф-кухарі. Тому спробу змінити щось у рецепті можуть навіть не одразу сприйняти. Якщо причина в алергії або дієтичних обмеженнях, це краще це врахувати завчасно.

2. Не соромитися залишати чайові, якщо сподобалася їжа та обслуговування. Хоча до рахунку вже входить 15% за обслуговування, французи дедалі частіше залишають від 5% до 10% чайових.