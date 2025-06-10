Оскільки правила встановлюються і на національному рівні, і на регіональному, орієнтуватися в них нелегко. У будь-якому разі порушення тягне за собою штрафи в кілька сотень євро, тому туристам варто знати хоча б основні, розповідає 24 Канал, посилаючись на Euronews.

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Заборона на вживання алкоголю

Щоб посилити боротьбу з порушенням громадського порядку в нетверезому стані, Барселона заборонила відвідування пабів в історичному районі Ашямпла з 1 червня. Така ж заборона діє в Старому місті (район Сьютат-Велла) ще з 2012 року.

На Балеарських островах споживання алкоголю обмежене на всіх великих курортах з травня 2024 року. Таке правило діє також у Льюкмайорі, Пальмі та Кальвії (Магалуфі), на Майорці та в Сан-Антоніо на Ібіці. Вживання алкоголю на вулиці заборонене взагалі, а магазинам не можна продавати алкоголь з 21:30 до 8:00.

Порушення цих правил може призвести до штрафів від 750 до 1500 євро за деструктивну поведінку або до 3000 євро за найбільші правопорушення.

Заборона на керування авто на Майорці

Місто Сольєр на Майорці заборонило туристам їздити в центрі міста. Це правило охоплює 12 історичних вулиць і близько 70 гектарів території муніципалітету.

Туристів-водіїв, що керують незареєстрованими транспортними засобами, зокрема орендованими, попросять паркуватися на новостворених стоянках. Вони розташовані на околиці історичного центру міста.



Порт-де-Сольєр / Фото Mallorca Beach Guide

Заборони щодо пляжних альтанок і наметів

Торрокс, популярне місце на узбережжі Коста-дель-Соль, забороняє встановлення пляжних наметів, альтанок та подібного на пляжі. Це правило схвалене місцевими радами 24 лютого з метою підвищити рівень безпеки в місті.

Місцеві чиновники пояснюють, що такі споруди займають місце, створюють шум і загороджують огляд рятувальникам. Вони також можуть заважати аварійним службам, які намагаються дістатися до пляжу.

Куріння, яке може призвести до штрафу

Барселона була першим великим містом Іспанії, що заборонило куріння на пляжах. З того часу заборону встановили на понад 100 узбережжях країни.

На Балеарських островах є 28 пляжів, що повністю вільні від куріння, зокрема:

на Ібіці – Плайя-де-Санта-Еулалія-дель-Ріо та Плайя-де-Таламанка;

на Майорці – Сан-Хуан, Санта-Понса, Кала-Естансія;

на Менорці – Бінісафуллер і Платха Гран.

Також вільними від куріння є 53 пляжі в Андалусії, 61 пляж на Канарських островах та 18 пляжів на Коста-дель-Соль. На Коста-Бланці куріння заборонено на кожному четвертому пляжі.

Окрім традиційного куріння, нещодавно в Іспанії подекуди заборонили вейпінг. Це 10 пляжів у Барселоні та 28 – на Балеарських островах.