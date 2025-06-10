Користувач тіктоку @ivantour.blog_21 зараз активно подорожує африканськими країнами. Українець назвав найбільші міфи про материк і розвіяв їх. Про це повідомляє 24 Канал.

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Найбільші міфи про Африку

"Африка це вічне літо"

Багато хто вважає, що в Африці завжди спекотно і панує літня погода. Однак турист запевняє, що це неправда. Він зараз перебуває у Йоганнесбурґу, місті у Південній Африці, і температура повітря за вікном – +8 градусів. Люди ходять в куртках і погода справді холодна. Іноді тут буває сніг.

"Усі в Африці жебракують"

За словами туриста, в Африці країни інколи мають кращий вигляд, аніж у Європі. Південна Африка, Намібія, Руанда – це держави з добре розвинутим банківський та IT секторами.

"В Африці всі живуть у халабудах"

Турист зізнався, що його район в Йоганнесбурґу більше нагадує Торонто, аніж якусь пустелю. У місті є безліч хмарочосів та бізнес-центрів, то ж тут вирує насичене життя.

"В Африці нема нормальної їжі"

Туристи, які подорожують у гастрономічних цілях, уникають Африку, бо вважають, що на цьому континенті нема смачної їжі. Однак це неправда. Стейки, морепродукти, локальна кухня – якщо ви любите смачно поїсти, то Африка вас точно здивує.

Дивіться відео, в якому турист розповідає міфи про Африку:

Підсумовуючи, український мандрівник наголосив на тому, що Африка – це не країна, а 54 держави. Усі вони унікальні і багато в чому відрізняються.