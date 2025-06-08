Кожен з океанів має свої унікальні особливості: найбільший вміст солі, найвищу температуру поверхні, найменшу площу тощо. До Всесвітнього дня океанів 24 Канал розповідає цікаві факти, які ви могли не знати.

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Індійський океан

Із середньою температурою поверхні від +19 до +30 градусів за Цельсієм, Індійський океан безперечно є найтеплішим на Землі. Він з трьох боків межує з величезними масивами суші.

Середня глибина Індійського океану близько 3 700 – 3 800 метрів. Однак його найглибша точка – Яванська западина – має понад 7 600 метрів.

Тихий океан

Тихий океан є найбільшим океаном за площею на планеті – близько 165 мільйонів квадратних кілометрів. Також він посідає друге місце за температурою після Індійського завдяки своїй підводній вулканічній активності.

Більша частина океану підтримує відносно стабільну температуру – близько +26 градусів Цельсія. Його середня глибина становить понад 4 тисячі метрів, але найглибша точка (Маріанська западина) сягає більш ніж 11 метрів.

Атлантичний океан

Атлантичний океан простягається на 106 мільйонів квадратних кілометрів. Він демонструє дещо нижчі температури в порівнянні з Тихим океаном, що пояснюється його більшою взаємодією з арктичними водами.

Цей величезний простір переважно ділять на дві окремі частини – північну та південну. Середня глибина океану становить близько 3 700 метрів, а максимальна – близько 8 метрів у жолобі Пуерто-Рико.

Атлантичний океан відомий тим, що тут розташований загадковий Бермудський трикутник.



Берег Атлантичного океану в Португалії / Фото Pexels

Північний Льодовитий океан

Північний Льодовитий океан є найхолоднішим, найменшим і наймілководнішим на планеті. Його середня температура становить -2 градуси за Цельсієм, а площа складає 14 мільйонів квадратних кілометрів.

Рівень солоності океану значно варіюється залежно від ступеня крижаного покриву в різних регіонах. Рік за роком щонайменше три відсотки льоду, що покриває цей океан, зменшуються через наслідки глобального потепління.

Південний океан

Існування цього океану саме по собі є цікавим фактом, адже до 2000-го року його взагалі не виокремлювали. А офіційно Національне географічне товариство США визнало Південний океан лише у 2021 році.

Це четвертий за розміром океан і омиває він Антарктиду, через що його також назвали Антарктичним. Зазвичай температура поверхні Південного океану коливається від -2 до +10 градусів за Цельсієм.

Протягом зимових місяців там утворюються величезні рухомі льодовики, але з настанням весни вони майже повністю тануть. Попри суворі умови, води Південного океану є домівкою для безлічі дивовижних істот, зокрема для синіх китів, імператорських пінгвінів, морських леопардів тощо.