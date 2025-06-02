Мовиться про курортне селище Солотвино, де розташована група озер, що за своїми властивостями не поступаються Мертвому морю в Ізраїлі, розповідає 24 Канал. Коли відпочивальники занурюються в озеро, їм здається, що вони плавають у невагомості, адже розчинена сіль не дає тілу піти під воду.

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Озеро Кунігунда – аналог Мертвого моря в Україні

Найбільшим озером у Солотвинській групі є Кунігунда. Саме його називають українським Мертвим морем.

Історія озера почалася в 1902 році, коли в Солотвині запустили соляну шахту. Вона досить швидко провалилася, утворивши котлован, в якому з'явилася солона вода. Це і почали називати озером Кунігунда.



Озеро Кунігунда / Фото Держводагентство

Його глибина коливається від 1 до 8 метрів, а площа на поверхні становить близько 800 квадратних метрів. За якийсь час поряд із Кунігундою почали з'являтися й інші озера: із солоною, прісною водою і йодованою водами.

Довкола Кунігунди працюють санаторії, бази відпочинку, готелі, пансіонати тощо. У літній період температура води становить 24 – 28 градусів Цельсія.

До речі, відпочивальники можуть не лише поплавати в цілющій воді, а й прийняти грязьові ванни, що за складом і властивостями ідентичні ропі та грязям Мертвого моря. Їх застосовують під час лікування захворювань органів руху, шкіри, нервової та серцево-судинної систем тощо.



Відпочинок у Солотвині / Фото Go to rest

На жаль, за останні 15 років у межах Солотвинських озер тричі стався обвал ґрунту. Станом на 2020 рік українські вчені повідомляли, що, за їхніми розрахунками, потрібно 8 мільйонів тонн матеріалу (ґрунту та породи), щоб засипати провалля.