У Яремчі багато неймовірних місць, створених природою, але варті уваги також і творіння місцевих мешканців чи гостей містечка. 24 Канал розповідає про 5 місць, які варто відвідати, якщо вам випаде нагода побувати в перлині Прикарпаття.

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Водоспад Пробій і сувенірний ринок



Водоспад Пробій з висоти пташиного польоту / Фото Карпати Travel

Пробій – один з найповноводніших водоспадів Карпат, що розташований у центрі Яремча. Ним можна милуватися поміж скель знизу, але найкращий огляд відкривається з мосту. Поруч з водоспадом розташований сувенірний ринок, де можна придбати традиційний одяг, місцеві смаколики та дрібнички на згадку.

Ресторан-музей "Гуцульщина"



Ресторан "Гуцульщина" / Фото "Пам'ятки України"

Чудове місце для гастротуристів і мандрівників, які хочуть дізнатися більше з історії Гуцульщини. Ресторан збудований у 1956 році за традиціями гуцульської архітектури, тому це зрубна дерев'яна конструкція без жодного цвяха.

У ресторані можна посмакувати баношем з бринзою і шкварками, юшкою з грибами, м'ясом, запеченим у горщиках тощо. Колориту в закладі додають різьблені дерев'яні деталі, вишиті рушники та старовинні музичні інструменти.

Парк-музей "Карпати в мініатюрі"



Мініатюрні визначні місця Карпат / Фото "ТамТур"

Тут можна побачити багато архітектурних перлин і культурних об'єктів Карпатського регіону за один день. Парк-музей налічує 18 експонатів, серед яких:

Обсерваторія "Білий слон" на горі Піп Іван;

Ресторан "Гуцульщина", Яремче;

Міст через водоспад Пробій, Яремче;

Монастир святого пророка Іллі, Яремче;

Кам'яні мости-віадуки, Ворохта;

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Ворохта;

Репродукція схилів Чорногірського хребта та інші.

Парк Легенд "Ґедзьо"



Хатина в Ґедзьо-парку / Фото "Карпатіум"

Унікальний тематичний парк, який наче телепортує у світ, де живуть гобіти. Тут розташовані будинки цих крихітних персонажів, які фанати "Володаря перснів" уже не раз бачили.

Помешкання, що нагадують печери, маленькі дерев'яні дверцята, круглі віконця, квітучі сади біля входу – атмосфера казкового світу відтворена до деталей.

Стежка Довбуша



Стежка Довбуша в межах національного парку / Фото "Відвідай"

Шлях, що веде вверх, до гори Маковиця, через ліс з буками, ялівцями та смереками. Місцеві розповідають, що колись там ходив сам Олекса Довбуш і в каміннях понад стежкою заховав золото. Дехто з мандрівників досі придивляється, ідучи шляхом.