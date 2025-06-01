У Яремчі багато неймовірних місць, створених природою, але варті уваги також і творіння місцевих мешканців чи гостей містечка. 24 Канал розповідає про 5 місць, які варто відвідати, якщо вам випаде нагода побувати в перлині Прикарпаття.
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Водоспад Пробій і сувенірний ринок
Водоспад Пробій з висоти пташиного польоту / Фото Карпати Travel
Пробій – один з найповноводніших водоспадів Карпат, що розташований у центрі Яремча. Ним можна милуватися поміж скель знизу, але найкращий огляд відкривається з мосту. Поруч з водоспадом розташований сувенірний ринок, де можна придбати традиційний одяг, місцеві смаколики та дрібнички на згадку.
Ресторан-музей "Гуцульщина"
Ресторан "Гуцульщина" / Фото "Пам'ятки України"
Чудове місце для гастротуристів і мандрівників, які хочуть дізнатися більше з історії Гуцульщини. Ресторан збудований у 1956 році за традиціями гуцульської архітектури, тому це зрубна дерев'яна конструкція без жодного цвяха.
У ресторані можна посмакувати баношем з бринзою і шкварками, юшкою з грибами, м'ясом, запеченим у горщиках тощо. Колориту в закладі додають різьблені дерев'яні деталі, вишиті рушники та старовинні музичні інструменти.
Парк-музей "Карпати в мініатюрі"
Мініатюрні визначні місця Карпат / Фото "ТамТур"
Тут можна побачити багато архітектурних перлин і культурних об'єктів Карпатського регіону за один день. Парк-музей налічує 18 експонатів, серед яких:
- Обсерваторія "Білий слон" на горі Піп Іван;
- Ресторан "Гуцульщина", Яремче;
- Міст через водоспад Пробій, Яремче;
- Монастир святого пророка Іллі, Яремче;
- Кам'яні мости-віадуки, Ворохта;
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Ворохта;
- Репродукція схилів Чорногірського хребта та інші.
Парк Легенд "Ґедзьо"
Хатина в Ґедзьо-парку / Фото "Карпатіум"
Унікальний тематичний парк, який наче телепортує у світ, де живуть гобіти. Тут розташовані будинки цих крихітних персонажів, які фанати "Володаря перснів" уже не раз бачили.
Помешкання, що нагадують печери, маленькі дерев'яні дверцята, круглі віконця, квітучі сади біля входу – атмосфера казкового світу відтворена до деталей.
Стежка Довбуша
Стежка Довбуша в межах національного парку / Фото "Відвідай"
Шлях, що веде вверх, до гори Маковиця, через ліс з буками, ялівцями та смереками. Місцеві розповідають, що колись там ходив сам Олекса Довбуш і в каміннях понад стежкою заховав золото. Дехто з мандрівників досі придивляється, ідучи шляхом.