Відпочинок у садибі Сцибор-Мархоцького

Ночівлі у середньовічних замках – це популярна туристична атракція у Європі. Однак мало хто знає, що в Україні також можна пожити у старовинному замку. При чому коштуватиме це значно дешевше, аніж в Європі. Про це повідомляє 24 Канал.

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У селі Отроків Хмельницької області зберігся справжній замок 18-го століття – садиба Сцибор-Мархоцького. Будь-який турист може забронювати у ньому номер і провести час серед природи й ідеальної тиші.

У замку є кам'яні стіни, вежі, тріумфальна арка. Всередині стоять старовинні меблі – дерев'яні комоди та шафи. Ніч у замку обійдеться у тисячу гривень за двох. Додатково можна замовити сніданок за 150 гривень один.

Хоч більша частина замку зруйнована, тут все одно панує особлива атмосфера. Туристи, які відвідували садибу, зазначили, що місцевість – дуже спокійна, а сам замок залишив у них лише позитивні емоції.

Дивіться відео про садиба Сцибор-Мархоцького:

Зверніть увагу! Недалеко від садиби розташована подільська "Атлантида" – Бакота. Влітку тут можна покупатися і помилуватися неймовірним краєвидом на Дністровський каньйон.

Зауважимо, що замок побудував польський поміщик Ігнатій Сцибор-Мархоцький, який володів містечком Миньківці й прилеглими селищами. Він оголосив ці території вільними і спорудив чотири резиденції – по одній на кожну пору року.

Садибу, яка збереглася до нині, спорудили на місці Остроковського замку і зараз вона перебуває у приватній власності. Забронювати номер можна – тут.