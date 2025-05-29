Мертве море – це озеро в Ізраїлі та Йорданії, яке є найсолонішою водоймою у світі. Рівень солей у ньому майже вдесятеро вищий, ніж у звичайному морі. Через це люди, які не вміють плавати, можуть триматися на плаву у Мертвому морі і не тонути. Однак все не так просто, повідомляє 24 Канал.

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Чи правда, що у Мертвому морі неможливо потонути

Вода у Мертвому морі значно щільніша за морську чи прісну воду, саме тому вона виштовхує людське тіло на поверхню. Та попри це потонути в Мертвому морі – можна. Ба більше, щороку десятки туристів тонуть у цій водоймі, а у 2010 році Мертве море навіть визнали одним з найнебезпечніших місць в Ізраїлі.

Через високу щільність води морем важко пересуватися. Якщо людина повернеться обличчям донизу, то винирнути буде дуже складно, або й взагалі неможливо. У такій ситуації важко не почати панікувати, а якщо наковтатися соленої води, то вона моментально може уразити нирки та легені.

Чим ще небезпечне Мертве море:

при контакті з очима солена вода викликає сильне печіння;

випари солі можуть подразнювати дихальні шляхи;

якщо на тілі є тріщини або рани, то від солі вони почнуть пекти і боліти.



Мертве море в Ізраїлі / Фото Jan Venter, Pexels

Як безпечно купатися у Мертвому морі

Перш за все, будьте повільними у воді – уникайте різких рухів і не панікуйте. У жодному разі не занурюйте голову у воду. Не заходьте у воду наодинці, а знайдіть собі компанію. Якщо відчуваєте, що вам стає недобре – негайно виходьте на берег.

Після купання обов'язково змийте солону воду з тіла.

Хоча Мертве море створює ілюзію цілковитої безпеки, насправді воно значно підступніше. Щоб безпечно купатися у ньому, потрібно бути дуже уважним та обережним.