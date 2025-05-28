Досвідчені туристи знають, що у Єгипті купання завершуються на заході сонця. Чому саме – розповідає 24 Канал.

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Чому в Червоному морі не можна купатися вночі

Червоне море прекрасне завдяки своєму багатому підводному світу. Кораловий риф у Шарм-еш-Шейху такий красивий, що може здатися, наче плаваєш в акваріумі з рибками. Однак вода у морі не завжди безпечна. Після заходу сонця до берегів припливають хижі риби, які вдень сплять на глибині і перебувають на безпечній відстані від туристів.

Крім того, ввечері більша загроза натрапити на акулу. Рятувальників на пляжі немає, то ж ніхто не стежить за спокоєм у морі і не попереджає туристів про небезпечного хижака.

Акула в Червоному морі / Фото Daniel Torobekov, Pexels

Також у ночі є загроза наступити на корали, морську зірку чи морського їжака. Таке зіткнення може стати дуже болючим. Опіки та укуси хижаків можуть спровокувати сильну алергію, й відпустка буде зіпсованою.

А що не так з басейнами у Єгипті?

Багатьох дивує, що заборона на вечірні купання стосується не лише моря, а й басейну. Все тому, що після заходу сонця працівники готелю заливають у басейн хлор, щоб очистити воду. Оскільки у Єгипті влітку дуже спекотно, бактерії у воді розвиваються швидше. Якщо стрибнути у басейн вночі, то можна отримати алергію або навіть хімічний опік.



Басейни в готелі у Єгипті / Фото Vika Glitter

Багатьом туристам не подобаються такі заборони. Оскільки сонце в Єгипті заходить швидше, аніж в Україні, то й вечір на відпочинку може тягнутися довго. Та це не біда – після вечері можна погуляти Старим містом, відпочити у номері або подивитися на шоу, які переважно влаштовують у всіх готелях.