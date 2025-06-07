Крит є найбільшим островом Греції, то ж тут точно є чим зайнятися. Від красивих пляжів та античних руїн до занять дайвінгом та походів у гори – Крит пропонує широке різноманіття для відпочинку. А про те, як ще при цьому зекономити, 24 Канал розповідає з посиланням на Lonely Planet.

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Поради, як зекономити на Криті

Обирайте міжсезоння. У високий сезон відпочинок на Криті по вартості не відрізнятиметься від інших європейських курортів. У цей період складно знайти бюджетні варіанти на цьому грецькому острові. Саме тому експерти радять летіти сюди з квітня по червень та у вересні – жовтні. Погода буде все ще теплою і сонячною, а ціни в готелях і ресторанах значно нижчі. Ще одна перевага – менше туристів на вулицях, а тому визначні пам'ятки й цікаві локації будуть доступнішими.

Обирайте житло трохи далі від пляжу. На Криті є багато готелів та апартаментів з неймовірним краєвидом на море, однак і вартість такого проживання значно дорожча. Краще знайти житло трохи далі від пляжу, адже його вартість буде значно дешевшою. Щоденна 10-хвилинна прогулянка до моря може заощадити вам добрячу суму. Ну і пам'ятайте про те, що рух – це завжди добре.

Експерти радять звернути увагу на місто Фаласарна – тут зазвичай дешевше житло.



Відпочинок на Криті / Фото Maria Marselle, Pexels

Користуйтеся автобусом. Щоб об'їздити різні місця на острові, користуйтеся громадським транспортом. Він на острові дуже зручний – з кондиціонером та Wi-Fi. Є два сайти, на яких можна перевірити графік руху й одразу купити квитки на автобус:

маршрути по західній частині Криту – тут;

центральна та східна частиан – тут.

Вартість проїзду в середньому коштує 10 євро.

Запитуйте у місцевих, де поїсти. Найпростіший спосіб знайти заклад з дешевою і смачною їжею – запитати у місцевого мешканця. Так ви точно знайдете ароматну пекарню чи маф з найсмачнішим сувлакі.

Робіть покупки на ринку. Найдешевший варіант для харчування – це скуплятися на ринку і готувати їжу у помешканні. Часто на ринках у Криті продають навіть готові страви, то ж, можливо, готувати навіть не доведеться.



Вигідніше скуплятися на ринку / Фото Min An, Pexels

Не орендуйте шезлонги на пляжі. Один похід на пляж з орендою шезлонга і парасолі може коштувати від 10 євро. А якщо помножити цю суму на кількість днів, які ви збираєтеся провести на пляжі, то можна влетіти в копієчку. Експерти радять йти подалі від шумних і переповнених пляжів. Візьміть пляжний рушник і пройдіться трохи далі, щоб знайти спокійне місце і почуватися незалежним.

Багато гуляйте. Крит чудово облаштований для піших прогулянок. На багатьох пляжах є стежки, які ведуть до віддалених місць та археологічних пам'яток. Наприклад, можна зайти на пляжі Фаласама та Като-Закрос. Прогулянки – безкоштовні. То ж це чудова можливість гарно провести час і зберегти свій гаманець.