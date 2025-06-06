В Іспанії можна знайти пляжі, де мало туристів, але є й такі, де відпочивають переважно самі лише місцеві. 24 Канал, посилаючись на The Mirror, розповідає, який саме пляж називають "прихованою перлиною".

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"Прихована перлина" Іспанії

Це пляж Пунта-Палома в Тарифі, Андалусія. Його особливістю є золоті піщані дюни, що разом із сосновими лісами поруч створюють середовище, яке здається майже незайманим. А ще воно справді віддалене від масового туризму.

Також пляж оточений скелями та горами, що створює відчуття ізоляції, попри те, що він розташований лише за кілька хвилин їзди від Тарифи.



Пляж Пунта-Палома / Фото Flickr

Також ця частина узбережжя особлива тим, що там є чудові умови для занять різними водними видами спорту, особливо кайтсерфінгом та віндсерфінгом.

Нещодавній відгук про Пунту-Палому на Google Maps був таким: "Пляж прекрасний. А пісок на березі дуже дрібний і чистий. Краєвиди неймовірні. Ми поїхали в середині липня переночувати, і було дуже тихо, і людей мало. Шлях туди дуже доступний і короткий".

Пляж Пунта-Палома: карта

Як дістатися

Спочатку слід добратися до міста Кадіс. А подорож від нього до пляжу на авто автомагістралями A-48 та N-340 займе 1 годину 10 хвилин.

Також є варіант маршруту з муніципалітету Марбелья. Доїзд триватиме приблизно 1 годину 35 хвилин автомагістралями AP-7, Середземноморським шосе та A-7.