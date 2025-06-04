Болгарія – це одна з найбільш бюджетних країн для відпочинку влітку, пише 24 Канал. Під час планування відпочинку в Болгарії слід врахувати, коли розпочинається так званий високий сезон.

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Коли найкраще їхати на море в Болгарію

Болгарія розташовується південніше, аніж Україна, тому тепло в цю країну приходить дещо швидше. У червні температура повітря та моря у Болгарії поступово прогрівається.

Однак початок літа – це не найкращий час їхати в Болгарію, якщо ви любите тепле море. Зазвичай у липні – серпні температура води в морі на узбережжі Болгарії досягає максимальних значень.

Так, протягом липня – серпня температура води в морі може сягати до +27 градусів, що ідеально для купання. Температура повітря у цей час також висока – до +30 градусів.

Сезон у Болгарії триває до осені, тому вересень – це також комфортний місяць для відпочинку на морі. Температура води в морі у цей час сягає – +23 – +25 градусів.

Якщо ви збираєтесь відвідати Болгарію у червні, то краще запланувати відпочинок на кінець місяця, коли вода прогріється до +24 градусів.

Серед курортів Болгарії, які будуть чудовим вибором через тепле море та розвинену інфраструктуру, слід відзначити Сонячний Берег, Созополь або Обзор. Також альтернативою Болгарії може бути відпочинок на морі в Туреччині.