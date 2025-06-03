Хоча Хорватія та Албанія розташовуються в одному регіоні, вартість відпочинку в цих країнах сильно відрізняється. Що дешевше: Албанія чи Хорватія – розповідає 24 Канал.

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Албанія чи Хорватія: де дешевший відпочинок

Хорватія – це країна, яка протягом багатьох років залишається одним з найприємніших місць Європи для відпочинку на морі. Натомість Албанія почала здобувати популярність зовсім недавно. Для обох морських держав – туризм є важливою частиною економіки.

Якщо обирати тур з України, то Албанія – це очевидно дешевший варіант для відпочинку. Наприклад, ціни на тури до Албанії стартують від 26 тисяч гривень на двох, а середня вартість 30 – 40 тисяч гривень.



Задар / Фото з мережі

Тури ж до Хорватії значно дорожчі й стартують з 86 тисяч гривень на двох. Середня вартість туру на двох у Хорватії складає близько 100 тисяч гривень.

Скільки коштує відпочинок у Хорватії та Албанії

Мандрівку в обидві країни можна спланувати самостійно, однак слід врахувати кілька факторів.

По-перше, через російську агресію прямого авіасполучення між Україною і Хорватією чи Албанією немає. Відтак, доведеться добиратися автобусом або шукати авіарейс з Польщі, Угорщини, Словаччини або Румунії. Якщо добиратися автобусом, то вартість квитків з України до Хорватії та Албанії приблизно однакова – 150 – 300 євро.

По-друге, Хорватія має більш розвинену інфраструктуру, аніж Албанія. Попри це, житло у Хорватії значно дорожче. В Албанії ціна на хостели, апартаменти та бюджетні готелі в середньому 20 – 50 євро. Натомість у Хорватії проживання на добу обійдеться від 30 до 100 євро. Крім того, у Хорватії значно вищий попит на оренду житла, що автоматично робить Албанію кращим варіантом.



Дуррес / Фото з мережі

По-третє, ціни на продукти та похід у ресторани в Хорватії значно дорожчі, аніж в Албанії. Наприклад, середня вартість обіду в Албанії складає до 10 євро на особу, коли в Хорватії – 15 євро.

По-четверте, узбережжя обох країн не сильно відрізняється: що в Хорватії, що в Албанії море чисте та приємне для купання. Однак вартість оренди шезлонгів у Хорватії 5 – 10 євро, коли в Албанії всього 3 – 5 євро.

Отже, Албанія значно дешевша для відпочинку за Хорватію. Середня вартість перебування двох в Албанії протягом тижня обійдеться у 500 – 800 євро, коли в Хорватії доведеться заплатити від 800 до 1200 євро.