У багатьох рейтингах серед найдорожчих країн можна знайти Норвегію, Ісландію чи навіть Італію, пише 24 Канал. Однак найдорожча країна Європи не має виходу до моря, а місцеві жителі полюбляють відпочинок вдома. Ця країна – Швейцарія.

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Що відомо про Швейцарію

Швейцарія розташована у Центральній Європі, тому не має виходу до жодного моря і затиснута між скелястими Альпами. Географічне розташування робить Швейцарію неприступною фортецею для агресорів. Окрім мальовничих гір, у Швейцарії красиві озера та рівнини.

Економіка Швейцарії є однією з найрозвиненіших у світі та базується на банківському секторі, фармацевтиці, високотехнологічному виробництві та туризмі. Попри те, що Швейцарія дорога країна, її щороку відвідують близько 10 мільйонів туристів.

Швейцарія на карті

Швейцарія приваблює мандрівників розкішними гірськолижними курортами, кришталево чистими озерами та історичними місцями. Також ця країна славиться своєю гастрономією – шоколад, сир, фондю.

Чому Швейцарія – це найдорожча країна Європи

У Швейцарії одні з найвищих зарплат у світі – у середньому 6 – 8 тисяч євро на місяць. Проте висока вартість життя значно зменшує реальний дохід. Туристам же доводиться адаптуватися до таких умов.

Проживання у готелі середнього рівня в Цюриху чи Женеві може сягати 150 – 300 євро. Для порівняння у Греції вартість проживання у готелі коливається у межах 40 – 70 євро на добу.



Женевське озеро / Фото з мережі

Харчування у Швейцарії також "обійдеться у копійку". Обід у ресторані середнього рівня коштує 25 – 50 євро на людину, а чашка кави в Цюриху може обійтися у 5 – 7 євро. До прикладу, чашка кави у Празі коштуватиме 2 – 4 євро.

Навіть якщо туристи відмовляються від кав'ярень і ресторанів, то ціни на продукти в супермаркетах також значно вищі, ніж у середньому по ЄС.



Лугано / Фото з мережі

Громадський транспорт у Швейцарії також дорогий, хоч і ефективний. Квиток на потяг між містами, наприклад, з Цюриха до Женеви, може коштувати 50 – 100 євро в один бік.

Гірськолижні курорти, екскурсії, культурні заходи та інші розваги у Швейцарії теж мають високі ціни. Наприклад, денний скі-пас у Церматті коштує приблизно 80 – 100 євро.

Отже, середній бюджет туриста у Швейцарії на день складає приблизно 100 – 150 євро.