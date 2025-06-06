Острів Гарріс на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії має такі розкішні пляжі, що їх навіть часто згадують в оглядах найкращих пляжів світу. Якраз там розташоване найкраще узбережжя Британії для відпочинку, пише 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Де є найкращий пляж Великої Британії

Найвідоміший пляж розташований у поселенні Лускентір і має таку ж назву. Його перевагою є віддалене розташування, тому він залишається незайманим, а вздовж берегів блукає лише купка туристів.

Тут живе багато видів птахів, що гніздяться поблизу мальовничих піщаних дюн, скель і зелених ландшафтів. Білий пісок та кришталево чисту воду можна сплутати з екзотичними тропічними місцями. Хоча місцеві попереджають, що холодна вода стане суворим нагадуванням про те, що це таки Шотландія.

Місцеві видання радять завітати на пляж наприкінці весни та влітку, коли все довкола цвіте. Тоді фото будуть наче картинки з пінтересту.



У теплу пору на пляжі чудова природа / Фото Wikipedia

На відомому американському сайті Tripadvisor туристи, які побували на Лускентірі діляться своїми емоціями про відпочинок. Вони називають пляж "найприголомшливішим" та "просто неземним".

10 з 5! Цей пляж просто неймовірний! Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Краєвиди, що відкриваються під'їзною дорогою до парковки, просто неземні. Прекрасна бірюзова вода, м'який золотистий пісок, що простягається на багато миль. Коли ми були там на початку травня, дув теплий вітер, і було набагато тепліше, ніж на іншому кінці острова, який ми відвідали пізніше того ж дня,

– поділився один із відпочивальків.

Інший додав: "Пляж Лускентір – найприголомшливіший пляж, який я коли-небудь відвідував, що про щось говорить, враховуючи, що мені вже сімдесят. Коли я вперше його побачив, у мене буквально перехопило подих. Там гарний пісок, і ніколи не буває багатолюдно, а море кришталево чисте".

Пляж Лускентір: карта

Ще одним неймовірним узбережжям неподалік є Сейлебост, що також розташований у маленькому селі. З нього, до речі, відкривається чудовий пейзажний вигляд на Лускентір.