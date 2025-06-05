Узбережжя Плайя-Дорада визнали надто забрудненим. Місцева влада оголосила про заборону через побоювання, що відпочивальники можуть захворіти, розповідає 24 Канал, посилаючись на місцеве видання Canarian Weekly.

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Вода на Плайя-Дорада має ознаки небезпечного забруднення

Дослідники виявили мікробіологічне забруднення води, що змусило орган охорони здоров'я оголосити тривогу та закрити пляж 3 червня. За даними британського видання The Mirror, забруднювачами можуть бути кишкова паличка та стрептокок, що викликають інфекційні захворювання.



Плайя-Дорада / Фото Lanzarote Guide

Влада муніципалітету Яйса радить мешканцям і туристам перейти відпочивати на інші пляжі, що розташовані в національному парку Лос-Ахачес. Наприклад, це можуть бути Плайя-Фламінго та Плайя-Бланка. Адже узбережжя знову відкриють лише тоді, коли тести підтвердять, що вода безпечна для купання.

Плайя-Дорада: карта

Де ще в Іспанії були проблеми з водою

Плайя-Дорада – далеко не єдиний пляж в Іспанії, де за останні тижні виникли проблеми із забрудненням води. Минулого місяця відпочивальники були налякані після того, як мертві щури почали припливати до узбережжя Коста-Бланка. На пляжі Лас-Саладарес, за 5 кілометрів від центру Аліканте, було те саме.

А ще приблизно тиждень тому вода біля популярного курорту Коста-дель-Соль набула тривожного коричневого кольору, що приголомшило туристів.