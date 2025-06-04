Рейчел розповіла, що просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, помітила, що до неї щось наближається. Своїм відео вона поділилася в тіктоці, розповідає 24 Канал.

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Що туристка побачила у воді

Жінка приїхала в Таїланд з Міннесоти і відпочивала там разом з подругою. У момент обідньої перерви вона збиралася записати гарне відео мамі, щоб та не хвилювалася.

На жаль, ідилію на острові порушив несподіваний гість – велика ящірка, яка досить швидко наближалася до відпочивальників.

Я просто їла пасту, коли раптом побачила, як до нас пливе рептилія. Я охнула – і вона одразу ж відвернулася,

– написала авторка відео.

Далі подруги схопили їжу та втекли в номер. Дівчата із сусіднього номера почули реакцію Рейчел і теж замкнулися всередині.

У Таїланді таке трапляється

Відео швидко стало вірусним й зібрало майже 3 мільйони переглядів, а ще – десятки тисяч коментарів. Ось кілька реакцій:

Він просто хотів спагеті. І хто його засудить?;

"Мама: "Ти як там?". – Я: "Ну... поки жива";

Я їду в Таїланд через кілька місяців, це звична справа.

Я думав, їжа буде в басейні.

Один із користувачів поділився своїм досвідом відпочинку в тому самому готелі. Він написав, що був там минулого місяця, і бачив того самого плазуна. На його думку, це варан – рептилія, що водиться у Південно-Східній Азії. "Він може покусати лише, якщо до нього підійти надто близько або зачепати", – додав коментатор.