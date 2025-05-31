Досвідчена туристка просто обожнює проводити свою відпустку у Греції. Вона назвала 8 островів, які за природою та атмосферою сподобалися їй найбільше. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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8 найкращих островів Греції

Алонісос. Цей острів славиться найбільшим морським парком у Європі, де живуть тюлені, дельфіни, понад 300 видів риб тощо. Алонісос оточують мальовничі бухти та високі скелі. Старе місто розташоване на вершині крутого пагорба, а тому з нього відкривається красива панорама на море.

Паксос. Острів Паксос є одним з найменших в Іонічному морі, однак Тереза вважає його набагато красивішим за популярний грецький острів Корфу, що розташований поруч. На Паксосі значно менше туристів, а тому тут приємніше насолоджуватися природою. До речі, хоч острів має тільки трохи більше як 11 кілометрів, на ньому росте 300 оливкових дерев.

Ітака. Цей гірський острів багатий на оливкові гаї, чисті пляжі, церкви та мальовничі рибальські села. Лорд Байрон, який відвідував Ітаку у 1823 році, настільки закохався у цей острів, що хотів його придбати.

Іос. Його називають островом Гомера, адже саме тут помер давньогрецький поет. Села на Іосі випромінюють історію, а добратися до них можна звивистими гірськими дорогами. Туристка радить обов'язково відвідати її улюблений пляж з вулканічною галькою – Mavra Volia.

Сіфнос. Саме на цей острів прямують голлівудські зірки, якщо хочуть відпочити подалі від допитливих очей. Тут панує спокійна атмосфера і практично немає гучних вечірок. Це ідеальне місце для тихого відпочинку, яке нагадує рай на землі.



Відпочинок в Греції / Фото Diego F. Parra, Pexels

Ікарія. Острів довго залишався недоступним для туристів, та й зараз тут народу небагато через мінливий розклад руху поромів. До 1990 року на Ікарії навіть не було доріг, то ж природа на острові залишалася незайманою.

Спецес. Цей острів є популярним місцем для відпочинку афінян. Природа тут дуже красива, а тому на острові заборонено користуватися автомобілями. Єдиний вид транспорту – кінні екіпажі або поні. При цьому на Спецесі є багато модних ресторанів та люксових бутиків.

Санторіні. Про цей грецький острів чули всі через його красиві білі будиночки з синіми дахами. Тереза також обожнює Санторіні, однак радить уникати його у розпал сезону – тут надто багато туристів.

Загалом у Греції є до 6 тисяч островів, однак заселеними з них є близько 200.