У Центрі контролю і профілактики захворювань США повідомили, що два нещодавні спалахи хвороби легіонерів (важка форма пневмонії) на круїзних суднах були пов'язані саме з цим "брудним" місцем. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

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Яке місце є найбруднішим на круїзних лайнерах

Круїзний відпочинок асоціюється з легким і комфортним відпочинком та романтикою. Однак разом із тим він може приховувати небезпеку. За дослідженнями фахівців, джакузі на приватних балконах є найбруднішим місцем на круїзних лайнерах і є потенційно шкідливим для здоров'я відпочивальників.

Хвороба легіонерів, яку виявили у двох відпочивальників на одному з лайнерів, була спричинена бактеріями, що були на поверхні джакузі.

Це захворювання виникає через вдихання крапель води, зараженої бактеріями легіонелли. Хвороба проявляється у вигляді важкої пневмонії і має симптоми грипу, високої температури, кашлю і болю в грудях.

Особливо небезпечні приватні джакузі

Мікробіолог Джейсон Тетро порівняв джакузі з "тривимірною чашкою Петрі". Він мав на увазі те, що ця невелика посудина циліндричної форми, яку використовують у біологічних дослідах, була просто переповнена мікробами.

Експерт пояснив, що для розмноження бактеріям необхідні тепло, волога й органічні речовини, а в гідромасажних ванних це вже присутнє.

Особливо небезпечними є приватні джакузі, які насправді не так часто проходять дезінфекцію, як громадські.



Приватне джакузі на круїзному лайнері / Фото Tripadvisor

Центр контролю і профілактики захворювань США рекомендує туристів цікавитися станом джакузі перед зануренням у воду. Часом саме такі дрібні деталі домагають зберегти здоров'я під час відпустки.