Найкращим місцем для піших прогулянок було визнано місто в Німеччині. Під час аналізу дослідники брали до уваги чимало факторів, зокрема кількість пішохідних і велоcипедних доріжок, місць, що вільні від автомобілів загалом, вартість громадського транспорту та навіть загальну кількість опадів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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Яке місто визнали найкращим для пішоходів у світі

Рейтинг найкращих для пішоходів міст очолив Мюнхен. Більшість населення там проживає максимально близько до зони, що вільна від автомобілів. Також у Мюнхені облаштовано багато велосипедних доріжок.

Розташований у самому серці Баварії, Мюнхен офіційно є найзручнішим для пішоходів містом у світі з кількох причин. Серед них – сотні миль велосипедних доріжок та той факт, що 86 відсотків місцевого населення проживає в межах 1 кілометра від зони, що вільна від автомобілів,

– зазначено в результатах дослідження.

Хоча Мюнхен має і недоліки, зокрема, громадський транспорт у цьому місті є дуже дорогим і рівень безпеки не найкращий, що, зрештою, є ключовим під час піших прогулянок.



Піша зона в Мюнхені, де буває багато туристів / Фото Alyse

Хто увійшов до трійки

На другому місці з невеликим відривом розташувався Мілан. Це місто отримало високі оцінки завдяки тому, що "80 відсотків населення живе в межах одного кілометра від медичних та освітніх закладів".

Замикає трійку лідерів – Варшава, яка також зручна для пішоходів, бо "компактна" й пропонує доступні ціни на проїзд. Квиток у громадському транспорті в один кінець коштує приблизно 1 долар.